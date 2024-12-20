مشاهير العرب - ناهد السباعي تكشف عن سبب عدم مصافحتها لـ حورية فرغلي «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 02:48 مساءً - تصدر اسم الفنانة ناهد السباعي، مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وخاصة عقب ظهورها الأخير في مقطع فيديو ترفض مصافحة الفنانة حورية فرغلي على هامش فعاليات مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة الذي يقام بدار الأوبرا المصرية.

وفي هذا السياق، كشفت ناهد السباعي، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن سبب عدم مصافحتها لـ حورية فرغلي، قائلة: «الموضوع كبر أوي، لكن أنا فاهمة تأثير أفعالي وعايزة أوضح الوضع المنتشر حاليًا، أنا بحترم كل زملائي في الصناعة وعمري ما ها أتسبب في أي إساءة عمدًا، وحابة أوضح سوء الفهم لأنني أنا متفاجئة من ردود الأفعال».

وأضافت ناهد السباعي: «بالنسبة للموضوع اللي حصل أنا مسلمتش لأنها كانت وسط مقابلة والكاميرا شغالة ومحبتش أقطعها، كان رد فعل تلقائي وعشان كده قررت أكتب رد عام عشان الكل يفهم الموقف، وبعدين إحنا سلمنا على بعض على المسرح».

آخر أعمال ناهد السباعي

جدير بالذكر، أن آخر أعمال حورية فرغلي مسلسل نقطة سودة، الذي يعرض من خلال شاشة MBC مصر حاليا، بالتعاون مع باقة كبيرة من النجوم، أبرزهم: أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

ويعد مسلسل نقطة سودة، التعاون الفني الثاني بين النجمين أحمد فهمي وناهد السباعي، بعد تقديمهما فيلم «اللعبة أمريكاني»، الذي عرض عام 2019، للمخرج مصطفى أبو سيف، وشارك معهما مجموعة من الفنانين منهم شيماء سيف، أحمد الشامي، عارفة عبد الرسول، انتصار، علاء زينهم، أيمن القيسوني، محمد السويسي، هبة الإمام.