الرياضة - 08:11 - السويسري يحتاج لفك طلاسم الجزائريين.. ماذا قدم كولر مع الأهلي أمام بلوزداد؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 08:11 مساءً - تنتظر الأهلي مباراة صعبة ومرتقبة أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الأحد المقبل، في المرحلة الثالثة من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينتقل فريق شباب بلوزداد إلى ملعب القاهرة الدولي، لخوض مواجهة قوية أمام المارد الأحمر بطل النسخة السابقة من دوري الأبطال، يوم الأحد المقبل.

البداية للأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا جاءت مثالية للغاية بانتصار عريض على ستاد أبيدجان في ملعب القاهرة الدولي، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ثاني مباريات الأهلي في دوري الأبطال، وتحديدا في دور المجموعات، جاءت في جنوب إفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبي أمام أورلاند بايريتس.

ماذا قدم كولر أمام شباب بلوزداد؟

وتحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، واجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري مرتين في النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

المواجهة الأولى جاءت في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال، على ملعب برج العرب، وانتهت بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف.

ثاني المواجهات جاءت في دور المجموعات أيضا، ولكن ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، في الجزائر وانتهت بالتعادل السلبي أيضا بدون أهداف.

وهنا نطرح السؤال الأهم، هل ينجح السويسري مارسيل كولر في فك طلاسم نادي شباب بلوزداد الجزائري؟ أم تستمر حالة الصيام عن التهديف أمامه؟.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

وتلتقون مع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.