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الرياضة - 08:11 - الفصائل الفلسطينية تستهدف موقع عسكري للاحتلال بطائرة الزوراي الانتحارية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:11 - الفصائل الفلسطينية تستهدف موقع عسكري للاحتلال بطائرة الزوراي الانتحارية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:11 - الفصائل الفلسطينية تستهدف موقع عسكري للاحتلال بطائرة الزوراي الانتحارية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 08:11 مساءً - أعلنت المقاومة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، استهداف موقع عسكري تابع للاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس بمسيرة زواري الانتحارية، حسبما ذكرت قناة الجزيرة.

كما أعلنت المقاومة الفلسطينية تمكنها من إسقاط طائرة استطلاع تابعة للاحتلال خلال تنفيذها مهمة استخبارية في سماء مدينة غزة.

وأكدت قصفها بصاروخ بدر1 وصواريخ 107 مقر قيادة وسيطرة للعدو في محور نتساريم.

عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي مستمرا في عدوانه على قطاع غزة حتى اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 الذي يوافق اليوم 441 منذ بداية عدوانه، الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، بعدما أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، شارة البداية لمعركة طوفان الأقصى.

وارتفع عدد شهداء غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 45206 شهيدا، حسبما أعلنت الصحة الفلسطينية، وأضافت أن عدد الإصابات ارتفع إلى 107512 مصابا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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