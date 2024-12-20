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على متنها بحارة مصريون، سفينة ترسل إشارة استغاثة في مضيق كيرتش - أخبار كلمتك

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على متنها بحارة مصريون، سفينة ترسل إشارة استغاثة في مضيق كيرتش - أخبار كلمتك

على متنها بحارة مصريون، سفينة ترسل إشارة استغاثة في مضيق كيرتش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 08:40 مساءً - أعلن مكتب النيابة العامة الروسي للنقل الجنوبي، أن السفينة "جام إكسبرس" أرسلت إشارة استغاثة في مضيق كيرتش.

سفينة ترسل إشارة استغاثة في مضيق كيرتش

وجاء في بيان النيابة الروسية: "نحن نراقب أمن وسلامة الملاحة فيما يتعلق بإرسال إشارة استغاثة من قبل سفينة جام إكسبريس في مضيق كيرتش".

هوية ركاب السفينة جام إكسبرس 

وأشار بيان النيابة الروسية، إلى أن السلطات تقوم بمراقبة أم وسلامة أفراد الطاقم.

وأوضح البيان، أن هناك 16 بحارا من سوريا ومصر على متن السفينة، وترفع علم غينيا بيساو.

موقع مضيق كيرتش طريقا ملاحيا مهما

مضيق كيرتش يقع في أوروبا الشرقية، بين شبه جزيرة كيرتش غربا، وشبه جزيرة تامان الروسية شرقا، ويربط البحر الأسود ببحر آزوف، ويشكّل حلقة وصل حيوية في السلسلة التي تربط بحر قزوين والقلب القاري بالبحر المتوسط والمحيطات المفتوحة.

يعد مضيق كيرتش طريقا ملاحيا مهما، ويشكل حلقة وصل حيوية في السلسلة التي تربط بحر قزوين والقلب القاري بالبحر المتوسط، فمن جهة، يتصل بحر آزوف ببحر قزوين عبر نهر الدون وقناة فولغا-دون ونهر الفولغا، ومن الجهة الأخرى يتصل بالبحر الأسود وما وراءه عبر مضيق كيرتش.

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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