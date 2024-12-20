الرياضة - 08:31 - بوسي لـ كلمتك: سعيدة بتكريم اسم نورالشريف بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 08:31 مساءً - أعربت الفنانة بوسي، زوجة الفنان الراحل نور الشريف، عن سعادتها لإطلاق اسم الفنان نور الشريف على الدورة الـ 14 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، اليوم الجمعة، والمقرر أن يقام في الفترة من 9 إلى 14 يناير، بمشاركة 35 دولة أفريقية.

وقالت بوسي في تصريحات خاصة لـ كلمتك معلقة على إطلاق اسم الفنان الراحل نور الشريف على الدورة الـ 14 للمهرجان: «بالتأكيد سعيدة بإطلاق اسم نور الشريف على الدورة الـ 14 لمهرجان الأقصر، وهى حاجة مشرفة أكيد لينا وشيئ جميل لذكرى نور الشريف وتاريخه الفني، مشيرة إلى أن الدولة دائما تكرم جميع الشخصيات المميزة التي قدمت وأعطت وأثمرت الحياة الفنية والثقافية في مصر، ومش الفن بس دا كمان في كل المجالات، دائما ما تحرص على تكريم المبدعين، وذلك شئ يحسب لها».

تفاصيل الدورة الـ 14 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

يقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ 14 من الفترة الـ 9 إلى 14 يناير، وذلك بمشاركة 35 دولة إفريقية، وبمشاركة عدد كبير من النجوم وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل، من: المخرج السنغالي موسي سنا ابسا (رئيسا)، وعضوية كلا من: المخرج السوداني ابراهيم شداد، والسيناريست المصري تامر حبيب، والمخرجة الجزائرية صوفيا دجاما، والممثلة الغانية اكوسوا بوسيا. أما لجنة تحكيم مسابقة القصير، فضمت كلا من: الروائي والسيناريست المصري أحمد مراد (رئيسا) وعضوية كلا من: الناقد المغربي عبد الكريم أوكريم، والناقد السنغالي نجيب ساجنا، والمخرجة الجنوب إفريقية اندريا فوجس، والمخرج والسيناريست السوداني أمجد أبو العلا.

أما لجنة تحكيم مسابقة الدياسبور "الشتات" فضمت: المنتج والموزع المصري جابي خوري، المنتجة ومديرة المهرجانات السيراليونية ماهن بونيتي، والمخرج والسيناريست المصري أمير رمسيس. بينما ضمت لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة المصريين، كلا من: د.محمد شفيق، د.مني الصبان، د.هشام جمال.

أما قائمة الأفلام الروائية الطويلة المشاركة فهى: فيلم "عصفور جنة" للمخرج مراد بالشيخ من (تونس)، وفيلم "112" للمخرج جويل م’ماكا تشيدري من (توجو)، وفيلم "ديمبا" إخراج مامادو ديا من (السنغال)، وفيلم "ديسكو