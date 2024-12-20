سيرجي أكا رجل مباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 08:20 مساءً - فاز سيرجي أكا، لاعب فريق البنك الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام مودرن سبورت في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وفاز فريق البنك الأهلي على نظيره مودرن سبورت بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف الفوز لصالح فريق البنك الأهلي اللاعب أسامة فيصل في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

تشكيل مودرن سبورت أمام البنك الأهلي

أعلن الفرنسي فرانك دوماس، المدير الفني لفريق مودرن سبورت، تشكيل الفريق لمواجهة فريق البنك الأهلي بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الله حافظ، محمد أميسي

هجوم: أحمد عاطف، ارنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، فيجيري، محمد مسعد، خالد رضا، محمد صبري، احمد كباكا، اجاسا، باسم علي، محمد دسوقي

تشكيل البنك الأهلي ومودرن سبورت

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة مودرن سبورت وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى..أحمد صبحى

خط الدفاع..سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط..سيرجى اكا، احمد النادرى، محمد ابراهيم، جريندو

خط الهجوم..اسامة فيصل، ياو أنور

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي

عبد العزيز البلعوطى، محمد عبد الغنى، محمد فتحى، خالد عبد الشافي، سيد نيمار، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، احمد مدبولى، محمد هلال.

ترتيب مودرن سبورت والبنك الأهلي

وبتلك النتيجة يهبط فريق مودرن سبورت إلي المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر في لقائين، دون أن يحقق أي فوز.

وفي المقابل يتقدم فريق البنك الأهلى للمركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث تعادل في مباراتين وخسر مثلهما وحقق فوز وحيد.

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