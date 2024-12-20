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غزل المحلة يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري (صور) - أخبار كلمتك

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غزل المحلة يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري (صور) - أخبار كلمتك

غزل المحلة يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 08:35 مساءً - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة مدربه شوقي غريب استعداداته لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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موعد مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز 

ومن المقرر أن يلتقي غزل المحلة مع الاتحاد السكندري يوم السبت الموافق 21 من شهر ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء على إستاد المحلة. 

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القنوان الناقلة لمباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز 

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري عبر شاشتها وذلك لأنها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

ترتيب غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز 

ويتواجد فريق الاتحاد السكندري في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما ياتي غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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