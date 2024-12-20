توفي بالحرم المكي، وزير الأوقاف ينعى الشيخ أحمد عبده الباز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 08:55 مساءً - نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فضيلة الشيخ أحمد عبده الباز، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، أحد أئمة "قادة الفكر" المتميزين، الذي انتقل إلى رحمة الله –تعالى- اليوم الجمعة، عقب أداء صلاة الجمعة بالحرم المكي الشريف.

وزير الأوقاف ينعى الشيخ أحمد عبده الباز

وقال الوزير: “لقد كان الفقيد مثالًا يُحتذى به في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وعُرف بتفانيه في العمل، واجتهاده في نشر قيم التسامح والوسطية، وإخلاصه في خدمة الدعوة الإسلامية، وكان دائم السعي لتطوير أدواته العلمية والفكرية بما يعزز رسالته الدعوية ويخدم قضايا مجتمعه”.

وتابع: “نسأل الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من علم وعمل نافع، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يجمعنا به في مستقر رحمته مع الصالحين والأبرار”.

واختتم: "خالص العزاء لأسرته الكريمة ولزملائه من أئمة الأوقاف، فقد كان الفقيد نموذجًا مشرفًا للعالم الرباني والداعية المخلص، وأنه ترك بصمة واضحة في مجال الدعوة والعمل الدعوي... "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

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