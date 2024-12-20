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وزير الأوقاف يقرر تكريم إمام أحسن التصرف لإنقاذ حياة إنسان - أخبار كلمتك

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وزير الأوقاف يقرر تكريم إمام أحسن التصرف لإنقاذ حياة إنسان - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يقرر تكريم إمام أحسن التصرف لإنقاذ حياة إنسان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 08:55 مساءً - أشاد  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالموقف النبيل، من الشيخ أحمد سليم، إمام مسجد العظيم بشارع الخمسين - زهراء المعادي، التابع لإدارة أوقاف البساتين، على ما قام به من حسن تصرف وإنسانية عند إغماء أحد رواد المسجد، إذ طلب له طبيبًا، وبالفعل وجد طبيبين من رواد المسجد، فتمكنا من إفاقته والاطمئنان عليه، وعلى إثر ذلك راعى الخطيب المقام فاختصر الخطبة، وبعد انتهائها سارع إليه طالبًا الإسعاف.

وزير الأوقاف يقرر تكريم إمام أحسن التصرف لإنقاذ حياة إنسان

وحيَّا وزير الأوقاف الشيخ أحمد سليم، على ما تمتع به من احترافية وإنسانية في التعامل مع الأزمة، داعيًا جميع أبناء وزارة الأوقاف إلى حسن التصرف مع الأزمات، وأن يضربوا أروع الأمثلة العملية السلوكية، والأخلاقية العالية. 

وتقديرًا لهذا الموقف الجامع بين حسن التصرف وروح الشريعة في العناية والتخفيف، فقد قرر وزير الأوقاف تكريم الشيخ أحمد سليم ومنحه شهادة تقدير.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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