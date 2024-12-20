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الدوري الممتاز، زد يتعادل مع فاركو 1/1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الممتاز، زد يتعادل مع فاركو 1/1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، زد يتعادل مع فاركو 1/1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 08:55 مساءً - تعادل فريق  زد مع نظيره فاركو بهدف لكل فريق  في الشوط الاول من المباراة، التي تجمع بينهما، اليوم الجمعة، على استاد المكس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عبد الرحمن البانوبي الهدف الأول لصالح فريق زد في الدقيقة 8، ثم أدرك أحمد شريف هدف التعادل لفاركو في الدقيقة 35. 

تشكيل فاركو أمام زد 

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع: عزمي غوما، أحمد عوض، ياسين السيد، جيفرسون إنكادا

خط الوسط: محمود عماد، محمود جهاد، محمد فخري، وليد علي

خط الهجوم: أحمد شريف، عمرو ناصر

تشكيل زد أمام فاركو 

وجاء تشكيل زد على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي، أحمد طارق، مصطفى العش، محمد أشرف

خط الوسط: حمدي علاء، أحمد الصغيري، ماتا ماجاسا

خط الهجوم: عبد الرحمن البانوبي، ديلسون كاموني، مصطفى سعد

ترتيب زد وفاركو في الدوري الممتاز 

ويحتل نادي فاركو المركز السادس برصيد 7 نقاط، بينما يأتي فريق زد في المركز العاشر برصيد 5 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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