الحوثيين يعلنوت مصرع عدد من قياداتهم في صنعاء - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنوت مصرع عدد من قياداتهم في صنعاء - أخبار كلمتك

بيان تضامني من مجموعة السلام العربي مع الشعب اليمني - أخبار كلمتك

بيان تضامني من مجموعة السلام العربي مع الشعب اليمني - أخبار كلمتك

لجنة مجلس الجامعات الأهلية تزور جامعة كفر الشيخ - أخبار كلمتك

لجنة مجلس الجامعات الأهلية تزور جامعة كفر الشيخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - قبل احتفالات الكريسماس.. ضبط 7 قضايا مخدرات بمحافظتي أسوان ودمياط - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - قبل احتفالات الكريسماس.. ضبط 7 قضايا مخدرات بمحافظتي أسوان ودمياط - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - وزير الخارجية: توافقنا على ترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - وزير الخارجية: توافقنا على ترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة حلوان للصناعات الهندسية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة حلوان للصناعات الهندسية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: البحر الأحمر خاص بالدول المشاطئة له ولا يمكن القبول بطرف لا يطل عليه - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: البحر الأحمر خاص بالدول المشاطئة له ولا يمكن القبول بطرف لا يطل عليه - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: لن ننسى الفضل لمصر فى إتمام اتفاقية أنقرة ونحن للعهد حافظون - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: لن ننسى الفضل لمصر فى إتمام اتفاقية أنقرة ونحن للعهد حافظون - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعلن ترفيع العلاقات مع الصومال على المستوى الاستراتيجي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعلن ترفيع العلاقات مع الصومال على المستوى الاستراتيجي - أخبار كلمتك

مقتل أحد عناصر أمن السلطة الفلسطينية في اشتباكات مع المقاومة بجنين - أخبار كلمتك

مقتل أحد عناصر أمن السلطة الفلسطينية في اشتباكات مع المقاومة بجنين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

شباب بلوزداد يخوض مرانه الأول على ملعب الأهلي بمدينة نصر (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شباب بلوزداد يخوض مرانه الأول على ملعب الأهلي بمدينة نصر (صور) - أخبار كلمتك

شباب بلوزداد يخوض مرانه الأول على ملعب الأهلي بمدينة نصر (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 08:55 مساءً - خاض فريق شباب بلوزداد اليوم الجمعة مرانه الأول في القاهرة ملعب تدريب النادي الأهلي في مقر مدينة نصر وذلك استعداد لمواجهة المارد الأحمر في الجلة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

2666a1d635.jpg
08be746179.jpg

وكانت بعثة فريق شباب بلوزداد قد وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، استعدادا للمباراة المرتقبة مع النادي الأهلي والمقرر لها الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

f840739dc7.jpg
765bf2bdb5.jpg

تفصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد 

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم بفرع النادي بمدينة نصر، بعد الراحة التي حصل عليها أمس، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقررة يوم الأحد المقبل على إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران للحديث عن الجوانب الفنية وشرح البرنامج التدريبي.

وأجرى لاعبو الأهلي عمليات الإحماء، ثم جزءًا بدنيًّا، وتم تطبيق الجوانب الفنية والخططية  في تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على ستاد أبيدجان بالقاهرة، ثم التعادل مع أورلاندو في جنوب أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أبرزها طنطا والمقاولون، مباريات اليوم الإثنين بالجولة الـ 14 من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق