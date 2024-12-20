الرياضة - 07:31 - أول يوم في الشتاء رسميا.. ما هي توقعات الطقس غدا السبت 21 ديسمبر 2024؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - ساعات قليلة ويبدأ فعليا أول أيام فصل الشتاء، حيث يكون غدا السبت 21 ديسمبر 2024، وهو موعد الانقلاب الشتوى، وذلك بعد انتهاء فصل الخريف الذي بدأ الأحد 22 سبتمبر 2024 واستمر لمدة ثلاثة أشهر لينتهي اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2024. فهل سيكون الطقس شديد البرودة غدا؟ وما هي حالة الأمطار؟ وكيف ستكون حالة الرياح؟، كل هذه الأسألة يطرحها المواطنون باستمرار وبشكل يومي بسبب التقلبات التي يشهدها الطقس في الأيام الحالية.

حالة الطقس غدا

وحسب ما أعلنته الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس غدا السبت ستكون مائلة للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن الطقس سيكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلا وفي الصباح الباكر طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري شديد البرودة على السواحل الشمالية ويصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

الظواهر الجوية في طقس الغد

وأوضح خبراء الأرصاد أن هناك شبورة مائية تتكون صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأنه يتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أما عن حالة الرياح فذكرت الأرصاد الجوية أن هناك وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وأكد خبراء الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا في البحر المتوسط ستكون بين المعتدلة والمضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5: 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة الطقس في البحر الأحمر فستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5:2.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 21 ديسمبر 2024

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 21 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 20 12 العاصمة الإدارية 20 11 6 أكتوبر 21 12 بنها 20 12 دمنهور 20 12 المنصورة 20 12 الزقازيق 21 12 شبين الكوم 20 12 طنطا 20 12 دمياط 21 16 بورسعيد 21 17 الإسماعيلية 21 8 السويس 20 9 العريش 21 7 رفح 20 8 رأس سدر 22 10 نخل 18 3 كاترين 15 1 الطور 22 10 طابا 19 9 شرم الشيخ 24 15 الإسكندرية 21 11 العلمين الجديدة 20 12 مطروح 20 11 السلوم 19 10 سيوة 19 9 رأس غارب 24 13 الغردقة 25 13 سفاجا 24 14 الأقصر 23 11 أسوان 24 12 الوادي الجديد 22 9 أبو سمبل 23 12