مشاهير العرب - حقيقة زواج الفنانة هنا الزاهد في 2025 «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - ردت الفنانة هنا الزاهد، على الأنباء المتداولة حول زواجها في عام 2025 خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرة إلى أنهتا لا ترفض الأمر ولكن عندما تتوفر لها الفرصة الجيدة.

وفي هذا السياق، علقت هنا الزاهد خلال لقائها مع «et بالعربي» على الأنباء المتداولة حول إمكانية زواجها في 2025، قائلة: «مش عارفة والله، ياريت أتمنى لما يبقى فيه حاجة هبقى أقول».

مواصفات زوج هنا الزاهد

وفي وقت سابق، كشفت هنا الزاهد في تصريحات إعلامية عن مواصفات الزوج الذي تتمناه هنا الزاهد، مشيرة إلى أنها تحبه أن يكون خفيف الظل، مردفة: «يكون لذيذ، وفي وقت الجد يبقى جد، مش مونولوجست. وطيب معايا، لكن شرس مع كل الناس، طيب بس مش أهبل».

آخر أعمال هنا الزاهد

ومن ناحية أخرى، تعيش هنا الزاهد، حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث تنتظر عرض أحدث أعمالها في الدراما مسلسل «إقامة جبرية» المقرر انطلاقته على WATCH IT خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الفنان محمد الشرنوبي وصابرين.

مواعيد عرض مسلسل إقامة جبرية لـ هنا الزاهد

يبدأ الجمهور في متابعة الحلقة الأولى من مسلسل «إقامة جبرية» بداية من 8 يناير، حيث من المقرر أن تعرض حلقتين أسبوعيا كل أربعاء.

قصة مسلسل إقامة جبرية

تدور أحداث مسلسل إقامة جبرية في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في عشر حلقات.

وتجسد هنا الزاهد، دور طبيبة صيدلانية تعاني من أزمة نفسية في التعامل مع الرجال، وتسعى الطبيبة النفسية «صابرين» ووالدة محمد الشرنوبي، إلى مساعدتها، بينما يؤدي محمد الشرنوبي دور بطل عالمي في السباحة.