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منتخب الناشئين يبدأ تحضيراته لأمم إفريقيا في هذا الموعد - أخبار كلمتك

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منتخب الناشئين يبدأ تحضيراته لأمم إفريقيا في هذا الموعد - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين يبدأ تحضيراته لأمم إفريقيا في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 07:40 مساءً - منتخب الناشئين، حدد الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، موعد أول معسكرات الفريق، إستعدادا لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما، المقرر إقامتها في المغرب.

موعد معسكر منتخب الناشئين إستعدادا لأمم إفريقيا

ووفقا للبرنامج الذي قدمه أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين لمسئولي اتحاد الكرة، فإن الفريق سيبدأ تحضيراته لبطولة أمم إفريقيا بالدخول في معسكر مغلق خلال الفترة من 12 إلى 18 يناير المقبل بمركز المنتخبات الوطنية “مشروع الهدف” بمدينة 6 أكتوبر 

وينتظر الجهاز الفني لمنتخب الناشئين بقيادة أحمد الكاس، اعتماد برنامج إعداد الفراعنة الصغار من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة، حتى يبدأ اتصالاته للاتفاق على مباريات ودية يخوضها الفريق خلال معسكراته القادمة، التي تسبق مشاركته في أمم إفريقيا.

أحمد الكاس، كلمتك

تفاصيل برنامج إعداد منتخب الناشئين

ويتضمن برنامج إعداد منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، الذي عرضه أحمد الكاس المدير الفني للفريق على علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، إقامة معسكر مغلق كل شهر يتخلله مباراتين وديتين مع منتخبات إفريقية، إستعدادا لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في المغرب 

وبالتالي فإن الجهاز الفني يطمح في خوض ما بين أربع إلى ست مباريات ودية دولية، قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما

موعد إنطلاق بطولة أمم إفريقيا للناشئين

وحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” موعد إنطلاق بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في ضيافة المغرب 

وتقام مباراة الافتتاح للبطولة يوم الأحد 30 مارس 2025، على أن تقام المباراة النهائية يوم 19 أبريل 2025.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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