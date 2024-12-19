اخذ جبايات من مسافرين شماليين للسماح لهم بدخول عدن(صور) - أخبار كلمتك

اخذ جبايات من مسافرين شماليين للسماح لهم بدخول عدن(صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. إيهاب توفيق ضيفاً مع مني الشاذلي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. إيهاب توفيق ضيفاً مع مني الشاذلي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مجدي الهواري يكشف عن البوستر الرسمي لقصة الـتوربيني «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مجدي الهواري يكشف عن البوستر الرسمي لقصة الـتوربيني «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تحقيقه 258 مليون جنيه.. سحب فيلم «ولاد رزق 3 من دور السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تحقيقه 258 مليون جنيه.. سحب فيلم «ولاد رزق 3 من دور السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تأجيلها.. المطرب «أبو» يكشف عن موعد طرح أغنية «الحرب العالمية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تأجيلها.. المطرب «أبو» يكشف عن موعد طرح أغنية «الحرب العالمية» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - آخر تحديث لسعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - آخر تحديث لسعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

التعليم يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة «ISEF» للعلوم والهندسة 2024 - أخبار كلمتك

التعليم يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة «ISEF» للعلوم والهندسة 2024 - أخبار كلمتك

لكافة الصفوف.. موعد امتحانات المصريين في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

لكافة الصفوف.. موعد امتحانات المصريين في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

الثقافة تقدم ورشا متنوعة ضمن فعاليات أسبوع «أهل مصر» للأطفال بشرم الشيخ - أخبار كلمتك

الثقافة تقدم ورشا متنوعة ضمن فعاليات أسبوع «أهل مصر» للأطفال بشرم الشيخ - أخبار كلمتك

الجيزة تستعد لماراثون زايد الخيري بمشاركة 3000 متسابق - أخبار كلمتك

الجيزة تستعد لماراثون زايد الخيري بمشاركة 3000 متسابق - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

تعرف على العروض المشاركة بمهرجان المسرح العربي بأكاديمية الفنون - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعرف على العروض المشاركة بمهرجان المسرح العربي بأكاديمية الفنون - أخبار كلمتك

تعرف على العروض المشاركة بمهرجان المسرح العربي بأكاديمية الفنون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:02 مساءً - يشارك في مهرجان المسرح العربي بدورته الـ 40 والذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، 9 عروض متنوعة لطلاب ودارسي المعهد.

عروض مهرجان المسرح العربي 

وتضم العروض كلا من عرض "ضيق تنفس" إخراج محمود عبد الرازق، وعرض" لسة فاكر" إخراج محمد عصام، وعرض" مصنع الملابس الجاهزة" إخراج محمود عبد الواحد، وعرض" أفضل عرض مركز أول" إخراج أحمد حتحوت، وعرض" هيسخطوك ياقرد" إخراج أحلام الرفاعي، وعرض "خالتي صفية والدير" إخراج أحمد مخيمر، وعرض" ترابيزة السفرة" إخراج حسين عبده، وعرض" جرارين السواقي"، إخراج زياد هاني، وعرض "الرحلة" إخراج يوسف رزق.

126228bea6.jpg

مهرجان المسرح العربي 

وكانت قد افتتحت الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، مساء أمس الأربعاء فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان المسرح العربى بالمعهد العالى للفنون المسرحية (دورة الفنانة القديرة سميرة محسن)، وذلك على مسرح المعهد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم النجم حسن الرداد والنجمة رانيا فريد شوقى، بالإضافة إلى نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية.

46f6c5b08e.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

تفاصيل حفل بهاء سلطان وجنات بالقاهرة الجديدة يوم 7 يناير - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق