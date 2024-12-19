قرار وزاري باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:02 مساءً - أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن اعتماد جدول وظائف هيئة المتحف.

الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف القومي للحضارة

ويُعد ذلك هو أول هيكل تنظيمي للمتحف منذ افتتاحه عام 2021، ما يأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار نحو تطوير منظومة العمل بالهيئات والجهات التابعة لإكسابها مزيدًا من المرونة والسرعة في تنفيذ أهدافها وأنشطتها واختصاصاتها الوظيفية، ومهام وتكليفات العمل على النحو الأمثل.

وأوضح الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف يشمل عددا من الإدارات في مجالات العمل المختلفة من بينها الأثرية والعلمية والعلاقات الدولية والعامة والإعلام والتحول الرقمي وغيرها، بما يضمن قيام المتحف بإدارة الشئون الأثرية والفنية إلى جانب الاستفادة من موارده والاستثمار في المجالات المختلفة.

هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

وأوضح الدكتور أحمد رحيمه، معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، أن الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف القومي للحضارة تضمن أيضًا بعض التقسيمات التنظيمية الجديدة وفقًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، وقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادرة في هذا الشأن، ومن بينها الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

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