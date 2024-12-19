المهمة نجحت، الحوثي تعلن تفاصيل قصف موقعين عسكريين في إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:49 صباحاً - أعلنت جماعة الحوثى اليمنية، اليوم الخميس، أنها شنت هجومًا على هدفين عسكريين في إسرائيل، باستخدام صاروخين باليستين فرط صوتي نوع فلسطين 2.

معركة الفتح الموعود

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت هدفينِ عسكريين نوعيين وحساسينِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخينِ بالستيينِ فرط صوتيينِ نوع فلسطين2".

وأشار إلى أن الاستهداف جاء "ضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس وفي إطار الرد على العدوانِ الإسرائيلي على بلدِنا".

العملية حققت أهدافها بنجاح

ووفقًا للمتحدث العسكري باسم الحوثيين فإن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وأضاف: "نفذت العمليةُ تزامنًا مع العدوان الإسرائيلي على منشآت مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة، منها محطاتُ الكهرباءِ وجاء ردّنا في إطارِ الردّ الطبيعيّ والمشروع".

الرد على مجازرهِ في قطاعِ غزةَ

واوضح أنَ "العدوان الإسرائيليّ لن يثني اليمنَ واليمنيين عن تأدية الواجب الديني والأخلاقي في الرد على مجازرهِ في قطاعِ غزةَ، وكذلك الرد على هذا العدوان الغاشم وذلك باستمرارِ الإسنادِ وضربِ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ بالأسلحةِ المناسبة".

وأكد أنَ "عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ، ورفعِ الحصارِ عنها".

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس إنه اعترض صاروخًا أطلق من اليمن وذلك قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية.

كما أعلن جيش الاحتلال، شن هجمات جوية استهدفت مواقع عسكرية لجماعة "الحوثى اليمنية.

المصادقة على خطط الهجوم من قبل وزير الحرب

وقال الجيش في بيان: "بعد المصادقة على خطط الهجوم من قبل وزير الحرب شنّت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية قبل قليل سلسلة غارات طالت أهدافًا عسكرية لنظام الحوثي في القطاع الساحلي الغربي وفي عمق اليمن".

‏وزعم جيش الاحتلال “مواصلة العمل واستهداف كل من يشكل تهديدًا على مواطني دولة إسرائيل في كل مسافة يتطلب ذلك”.

وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد كشفت في 6 أكتوبر الماضي، عن مهاجمة إسرائيل، خلال عام، بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة، دعما للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مواجهة الجيش الإسرائيلي.

وتسيطر جماعة "الحوثي "، منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.



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