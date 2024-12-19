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بوتين: لم نُهزم في سوريا، ولم ألتق بشار الأسد بعد وصوله إلى موسكو - أخبار كلمتك

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بوتين: لم نُهزم في سوريا، ولم ألتق بشار الأسد بعد وصوله إلى موسكو - أخبار كلمتك

بوتين: لم نُهزم في سوريا، ولم ألتق بشار الأسد بعد وصوله إلى موسكو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:22 مساءً - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إنه لم يلتقِ الرئيس السورى السابق بشار الأسد بعد وصوله إلى موسكو لكنه يعتزم التحدث إليه.

مصير الصحفي الأمريكي المفقود في سوريا أوستن تايس

وأضاف بوتين أنه سيسأل الأسد عن الصحفي الأمريكي المفقود في سوريا أوستن تايس.

وقال الرئيس الروسي: "روسيا لم تُهزم في سوريا بل حققنا أهدافها هناك. علينا أن نبحث ما إذا كنا سنحتفظ بقواعدنا العسكرية في سوريا، اقترحنا أن يستخدم شركاؤنا قاعدتنا الجوية في سوريا لأغراض إنسانية وكذلك القاعدة البحرية".

روسيا أجلت 4 آلاف مقاتل

ولفت إلى أن "روسيا أجلت 4 آلاف مقاتل إيراني من سوريا".

وبعد سيطرة الفصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى العاصمة دمشق، وصل الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو، وتم منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية.

مغادرة بشار الأسد البلاد والتخلي عن منصبه

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، حينها، أن الرئيس السوري بشار الأسد قرر مغادرة البلاد والتخلي عن منصبه وأمر بانتقال سلمي للسلطة بعد مفاوضات مع أطراف في النزاع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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