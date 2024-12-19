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نجوى كرم تبهر ختام Arabs Got Talent بأغنيتها الجديدة "ع توقيت قلبي" (فيديو) - أخبار كلمتك

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نجوى كرم تبهر ختام Arabs Got Talent بأغنيتها الجديدة "ع توقيت قلبي" (فيديو) - أخبار كلمتك

نجوى كرم تبهر ختام Arabs Got Talent بأغنيتها الجديدة "ع توقيت قلبي" (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - قدمت المطربة اللبنانية نجوى كرم مفاجأة خلال ختام الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent.

 إذ قدمت لأول مرة أغنيتها الجديدة "ع توقيت قلبي" وسط استعراض ضخم، قدمتها فرقة استعراضية عالمية.

وتجدد نجوى كرم تعاونها في جديدها "ع توقيت قلبي" مع الملحن عماد شمس الدين، والموزع الموسيقي هادي شرارة، فيما تولى عملية الميكس والماستر إيلي بربر، وذلك بعد أن صاغ الكلمات الشاعر مازن ضاهر.

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أغنية "ع توقيت قلبي"

وقد أبدعت نجوى في تقديم الأغنية.. وتقول كلماتها:

ع توقيت قلبي.. الساعة هلّق عشق ونُصّ

وانتَ قاعد جنبي

بدّي تضلّ بقُربي.. بدل السّاعة سّاعة ونُصّ

ما بيشبع منّك قلبي

ما بدّي إلّا عيونك تيشوفوني حلوة

حتّى القمر من دونك مش عم شوفو مضوي

الله بلاني بالحبّ وشو حلوة هالبلوة

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وعُرض فيديو أغنية "ع توقيت قلبي" بشكل حصري عبر قناة روتانا على “يوتيوب”، من إخراج المخرج اللبناني عماد عبود.

وتضمن مشاهد استعراضية تفاعل معها الجمهور الحاضر في ختام حلقات الموسم السابع من البرنامج الشهير Arabs Got Talent. 

كما تم عرض الأغنية صوتيًّا عبر جميع إذاعات الوطن العربي والمنصات الموسيقية المتخصصة.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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