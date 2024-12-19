ماجي الحلواني تطلق أول نادي للصحافة في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 03:26 مساءً - أطلقت الدكتورة ماجي الحلواني، أستاذ الإعلام ورئيس مجلس إدارة معهد الاعلام الكندي، أمس الأربعاء 18 ديسمبر 2024، أول نادي للصحافة في مصر، وذلك بحضور نخبة من الإعلاميين، وبمشاركة دكتور أمال الغزاوي عميدة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

قالت ماجي الحلواني إن عضوية النادي، لن تكون قاصرة على طلاب معهد الاعلام، ولكن تتسع لطلاب الاعلام من الجامعات الأخرى وكافة التخصصات وبذلك يحقق أحد أهدافه في التربية الإعلامية ورفع الوعي والقدرة على تقييم المحتوى ومعرفة الأخبار المضللة والإشاعات ليكون الجمهور مشاركا وليس مجرد متلقيا.

من جانبها قالت دكتور آمال الغزاوي، عميدة معهد الاعلام الكندي إن نشاط النادي يهدف لدعم مواهب الطلاب من خلال التدريب والتواصل مع الخبراء والممارسين.

ونفت دكتور نرمين الأزرق أن يكون إنشاء نادى للصحافة تحيزا للقسم الذي تخصصت فيه وقالت إن الفروق بين الأقسام تلاشت وإن الصحافة هي الأساس لأنها تقوم على صناعة المحتوى صلب العمل الإعلامي في التلفزيون والإذاعة والعلاقات العامة، وطرح الحضور مقترحات وأفكار لنادي الصحافة.

وقالت نجوى طنطاوي، نائب رئيس تحرير جريدة الأسبوع، وعضو المجلس الأعلى للصحافة سابقا، أستاذ الصحافة بكلية الاعلام جامعة الأهرام الكندية، يجب أن يكون هناك منتدى يلتقى فيه أعضاء النادي من الطلاب مع شباب وشيوخ المهنة من أصحاب التجارب الملهمة، مع زيارات ميدانية للمؤسسات لمعرفة مراحل إنتاج الصحيفة والتعرف على كافة الوظائف المرتبطة بالصحافة وتدريب أعضاء النادي على تقييم ونقد المواد الصحفية والمشاركة في إصدار تقرير يرصد الأخطاء والتجاوزات وذلك بعد دراسة مواثيق الشرف ومدونات السلوك، وتدريب أعضاء النادي من طلاب كليات الاعلام على إنتاج محتوى صحفي قابل للنشر بل والمنافسة.

وأكد عاطف عليوة، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا، على أهمية تدريب أعضاء النادي على الصحافة الميدانية.

وأشاد ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام، بفكرة النادي وأبدى استعداد مؤسسة الأهرام للتعاون وتدريب الطلاب من أعضاء النادي.

ونبهت دكتور سحر أبو القاسم، وكيل وزارة بالهيئة العامة للاستعلامات-لأهمية أن يكون للنادي هيكل وخطة عمل تضمن النجاح والاستمرارية والتأثير.

كما أشاد مجدى إبراهيم، رئيس شعبة المصورين، بفكرة النادي مؤكدا أهمية تدريب أعضاء النادي على التصوير الصحفي.

وأشار السيد أبو اليزيد، رئيس قسم التعليم بجريدة الجمهورية إلى أن نادى الصحافة مبادرة تسعى لجذب الطلاب للعودة للدراسة بأقسام الصحافة التي لم تعد قاصرة على الصحافة الورقية، ولكن توجد الصحافة الالكترونية التي تقوم على الصور والفيديوهات.

ودعا محمد على زيدان، المحقق الصحفي والمدرب الطلاب للقراءة والاطلاع وأكد أهمية تدريب الطلاب وأعضاء النادي على التعامل مع المصادر المفتوحة.

وأكد عمرو عبد الناصر، المدرب والإعلامي بالقاهرة الإخبارية أهمية التدريب واكتساب المهارات اللازمة لممارسة الاعلام مشيرا إلى أن العبرة لم تعد باسم الكلية ولكن بالمهارات التي يتقنها الشخص واعتبر النادي فرصة للتدريب على المهارات الإعلامية.

واقترحت هند سليم، صحفية في الـ «بى بي سى عربي»، تدريب أعضاء النادي على الرسم الرقمي، والرسوم المتحركة هو اتجاه حديث في الإعلام الأجنبي وله تطبيقات في بعض القصص الإخبارية.

وشملت احتفالية إطلاق أول نادي للصحافة تكريم الطلاب المتميزين مع عرض أعمالهم.