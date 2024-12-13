الرياضة - 08:46 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:46 صباحاً - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، ليسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 50.77 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة نحو 50.77 جنيه للشراء، 50.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، اليوم الجمعة نحو 50.79 جنيه للشراء و 50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، اليوم الجمعة نحو 50.79 جنيه للشراء و 50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

بينما حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، اليوم الجمعة نحو 50.80 جنيه للشراء، و 50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، اليوم الجمعة نحو 50.80 جنيه للشراء، و 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، اليوم الجمعة نحو نحو 50.81 جنيه للشراء، و 50.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، بلغ اليوم الجمعة نحو 50.79 جنيه للشراء، و 50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي، بلغ اليوم الجمعة نحو 50.80 جنيه للشراء، و 50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي، اليوم الجمعة نحو 50.80 جنيه للشراء، و 50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني، اليوم الجمعة نحو 50.79 جنيه للشراء، و 50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المتحد

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المتحد، اليوم الجمعة نحو 50.81 جنيه للشراء، و 50.91 جنيه للبيع.