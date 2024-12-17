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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 في جميع البنوك العاملة بـ مصر تبايناً، وذلك وفقاً لآخر تحديث للأسعار.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار العملات العربية والأجنبية وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار العملات اليوم

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري، بلغ نحو 13.855 جنيه للشراء، 13.816 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 13.842 جنيه للشراء، 13.801 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر، وصل نحو 13.842 جنيه للشراء، 13.801 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

- سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، سجل نحو 164.92 جنيه للشراء، و165.44 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 164.20 جنيه للشراء و165.30 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، بلغ نحو 164.42 جنيه للشراء و164.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 13.55 جنيه للبيع، و13.51 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 13.53 جنيه للبيع، و13.48 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 13.53 جنيه للبيع، و13.48 جنيه للشراء.

أسعار العملات اليوم

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك المركزي المصري، بلغ نحو 53.26 جنيه للشراء، و53.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي، وصل نحو 53.19 جنيه للشراء، و53.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر، سجل نحو 53.19 جنيه للشراء، و53.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.75 جنيه للشراء، 50.88 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.74 جنيه للشراء، 50.84 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 50.74جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، سجل نحو 64.18 جنيه للشراء، و64.38 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 64 جنيه للشراء، و64.41 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر، وصل نحو 64 جنيه للشراء، و64.41 جنيه للبيع.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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