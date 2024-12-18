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ذي تلجراف: الولايات المتحدة قد تنشر أسلحة نووية في بريطانيا - أخبار كلمتك

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ذي تلجراف: الولايات المتحدة قد تنشر أسلحة نووية في بريطانيا - أخبار كلمتك

ذي تلجراف: الولايات المتحدة قد تنشر أسلحة نووية في بريطانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 05:40 صباحاً - أفادت صحيفة ذي تلجراف البريطانية بأن الولايات المتحدة قد تنشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بريطانيا في السنوات الأخيرة.

وجاء في مقال للصحيفة، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تقوم ببناء مستودع للأسلحة النووية التكتيكية في قاعدة "ليكنهيث" العسكرية في شرق إنجلترا بقيمة عدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية، ومن المتوقع إتمام البناء في غضون السنوات القريبة القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك نحو 100 قنبلة نووية أمريكية من نوع B-61 موزعة في قواعد على أراضي عدد من دول الناتو، وخصوصا بلجيكا وإيطاليا وهولندا وتركيا وألمانيا.

وأضافت أنه لدى الولايات المتحدة كذلك نحو 150 قنبلة من هذا النوع على الأراضي الأمريكية، ويمكن إلقاؤها من طائرات "إف 35".

وذكرت "ذي تلجراف" أن بريطانيا وفرنسا تبحثان إمكانية التعاون الثنائي لتطوير أسلحة نووية تكتيكية خاصة بهما، وذلك في السعي لتقليص الاعتماد على واشنطن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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