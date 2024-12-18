1.5 مليون سؤال بانتظار إجابة بوتين غدًا الخميس - أخبار كلمتك

1.5 مليون سؤال بانتظار إجابة بوتين غدًا الخميس - أخبار كلمتك

درجات الحرارة أقل من معدلاتها، الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس خلال شتاء 2024 - أخبار كلمتك

درجات الحرارة أقل من معدلاتها، الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس خلال شتاء 2024 - أخبار كلمتك

شاهد، أحدث تصوير جوي لتنفيذ مشروع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع - أخبار كلمتك

شاهد، أحدث تصوير جوي لتنفيذ مشروع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار رعدية غزيرة وسيول بمطروح غدا - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار رعدية غزيرة وسيول بمطروح غدا - أخبار كلمتك

تعيين رئيس جديد ونائب وهذه مهمة نجل عيدروس وشخصيات أخرى - أخبار كلمتك

تعيين رئيس جديد ونائب وهذه مهمة نجل عيدروس وشخصيات أخرى - أخبار كلمتك

النائب علاء عابد: مصر تقدم نموذجا يحتذى به في استقبال اللاجئين وتوفير حياة كريمة - أخبار كلمتك

النائب علاء عابد: مصر تقدم نموذجا يحتذى به في استقبال اللاجئين وتوفير حياة كريمة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 28 ديسمبر.. إليسا تحتفل بليلة رأس السنة في لبنان «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 28 ديسمبر.. إليسا تحتفل بليلة رأس السنة في لبنان «فيديو» - أخبار كلمتك

موعد تطبيق الزيادة فى فواتير وباقات المحمول - أخبار كلمتك

موعد تطبيق الزيادة فى فواتير وباقات المحمول - أخبار كلمتك

رغم تعرضه لدوار، مدبولي يلتقي مسئولين من شركات إماراتية لبحث مشروعات استثمارية - أخبار كلمتك

رغم تعرضه لدوار، مدبولي يلتقي مسئولين من شركات إماراتية لبحث مشروعات استثمارية - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تحذر من ظاهرة "التسطيح" على القطارات - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تحذر من ظاهرة "التسطيح" على القطارات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

العثور على جثث مجهولة الهوية في السيدة زينب بدمشق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
العثور على جثث مجهولة الهوية في السيدة زينب بدمشق - أخبار كلمتك

العثور على جثث مجهولة الهوية في السيدة زينب بدمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:11 مساءً - أعلن عضو مجلس إدارة في الدفاع المدني السوري عمار السلمو، الأربعاء أن فرق "الخوذ البيضاء" عثرت على نحو 20 جثة ورفات مجهولة الهوية في مخزن للأدوية في منطقة السيدة زينب في دمشق.

 

معقلا لعناصر من حزب الله اللبناني

وكانت منطقة السيدة زينب الواقعة جنوب دمشق معقلا لعناصر من حزب الله اللبناني وغيره من المجموعات المدعومة من إيران منذ 2012 الذين قالوا إنهم دخلوها للدفاع عن المقام المقدس بعد انطلاق الانتفاضة على الرئيس بشار الأسد.


وخلت المنطقة الآن تماما من عناصر حزب الله وفصائل أخرى موالية لإيران، وحل مكانهم مسلحون محليون.

وقال السلمو من المكان الذي يقع قرب مقام السيدة زينب لوكالة "فرانس برس": "وصلنا بلاغ عن وجود جثث وهياكل عظمية وروائح كريهة في هذا المكان".

العظام منشورة في كل مكان

وبحسب السلمو فإن "الأعداد الموجودة هنا لا تتجاوز 20 ضحية، لكن العظام منشورة في كل مكان، سنحاول تجميع هذه العظام ومعرفة الرقم التقديري".

وشاهد مصور وكالة "فرانس برس" في المكان مخزنا قرب مقام السيدة زينب مباشرة، وفي داخله غرفة خزّنت فيها أدوية تحتوي على براد صغير، عثر فيه على نحو عشر جثث، بالإضافة إلى جماجم وعظام مبعثرة على الأرض.

وقامت فرق الدفاع المدني برفع الجثث والعظام ووضعها في أكياس لتجميعها من أجل البدء بعملية التعرف عليها.

وأضاف السلمي أن "المكان مخصص ليكون مستودع أدوية، لكن داخل المستودع يوجد براد، هذا البراد يحتوي على جثث متفسخة وهياكل عظمية يبدو أنها ماتت قبل سنتين أو سنة ونصف، بشكل تقريبي".

 

فحص الحمض النووي لمعرفة هوية الجثث

وأوضح السلمو أن ثمة "أرقاما موجودة على تلك الأكياس التي كتب عليها حلب- حريتان، لا ندري لمن تعود هذه الجثث، سنحاول معرفة أي تفاصيل تدلنا على هويتها".

وتابع أن "ما نستطيع أن نفعله الآن هو توثيق هذه الجثث لمعرفة أعمارها، وفيما بعد أخذ عينات لفحص الحمض النووي لمعرفة هويتها"

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الصحة السودانية تعلن ارتفاع عدد مصابي الكوليرا إلى أكثر من 47 ألف شخص - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق