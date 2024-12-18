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الزراعة تكشف عن توصيات عاجلة لمربي الماشية خلال فصل الشتاء - أخبار كلمتك

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الزراعة تكشف عن توصيات عاجلة لمربي الماشية خلال فصل الشتاء - أخبار كلمتك

الزراعة تكشف عن توصيات عاجلة لمربي الماشية خلال فصل الشتاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:21 مساءً - نشرت حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني، "معاك في الغيط"، فيديو وملصقات لتوعية مربي الماشية، وتحديدا لرعاية الأبقار خلال فصل الشتاء، وذلك من خلال خبراء مركز البحوث الزراعية.

يأتي ذلك في إطار حملة التوعية التي أطلقها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لنشر الوعي لدى المزارعين والمواطنين، والتواصل الجيد والمباشر معهم لدعم جهود الإرشاد الزراعي بإستخدام التكنولوجيات الحديثة والوسائط المتعددة، بجانب الحملات الإرشادية والمرور الدوري على الحقول لتقديم الدعم الفني للمزارعين.


وأشارت الحملة  إلى خمسة توصيات هامة يجب مراعاتها خلال فصل الشتاء، تمثلت في: الحفاظ دائما علي جفاف ارضية الحظيرة، واستعمال مطهرات الحلمات بعد الحلب مباشرة، فضلا عن تقديم العليقة المركزة للأبقار بعد الحلب مباشرة، كذلك من المهم ان يكون هناك حوض لتغطيس حافر الأبقار، يحتوى على كبريتات النحاس عند دخول وخروج الأبقار من المحلب، إضافة إلى صناعة فرشة جيدة من قش الارز تحت العجول الرضيعة للتدفئة.

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجه بإطلاق حملة لتوعية المزارعين بإستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لدعم جهود الإرشاد الزراعي، حيث ينفذ الحملة مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي ومركزي البحوث الزراعية والصحراء.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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