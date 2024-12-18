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موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في كأس كاراباو والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

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موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في كأس كاراباو والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في كأس كاراباو والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 09:15 صباحاً - يستعد فريق ليفربول، لمواجهة نظيره ساوثهامبتون في إطار لقاءات ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كاراباو، علي أرضية ملعب "سانت ماري".

 

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في كأس كاراباو

تنطلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم في ربع نهائي كأس كاراباو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

تذاع مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم في ربع نهائي كأس كاراباو عبر قناة beIN Sports HD 2.
 

وتأهل ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح إلى ربع نهائي كأس كاراباو بعدما فاز على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهي نفس النتيجة التي حققها ساوثهامبتون ضد ستوك سيتي، في دور الـ16 من البطولة، ليتأهل إلى ملاقاة ليفربول الليلة.

 

وتقام مراسم قرعة نصف نهائي بطولة كأس كاراباو، مساء الخميس، بعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام.

غياب سلوت عن مباراة ليفربول أمام ساوثهامبتون

ووضع الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، ناديه في ورطة بعد حصوله على بطاقة صفراء خلال تعادل الريدز أمام فولهام 2/2، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

كان كورتيس جونز قد تحصل على بطاقة صفراء، في الدقيقة 57، نتيجة تدخله العنيف على لاعب فولهام أليكس إيوبي، وهو ما تسبب ذلك في غضب سلوت، الذي ظل يعترض على قرار الحكم، ليقرر الأخير منح الهولندي بطاقة صفراء.

وتُعد تلك البطاقة الصفراء هي الثالثة لـ سلوت في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، بعدما تحصل على واحدة أمام تشيلسي، وأخرى أمام آرسنال، ليتأكد إيقاف المدرب الهولندي وغيابه عن مباراة ليفربول المقبلة والتي ستكون اليوم الأربعاء، ضد ساوثهامبتون، على ملعب "سانت ماري" في دور ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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