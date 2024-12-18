موعد تطبيق الزيادة فى فواتير وباقات المحمول - أخبار كلمتك

موعد تطبيق الزيادة فى فواتير وباقات المحمول - أخبار كلمتك

رغم تعرضه لدوار، مدبولي يلتقي مسئولين من شركات إماراتية لبحث مشروعات استثمارية - أخبار كلمتك

رغم تعرضه لدوار، مدبولي يلتقي مسئولين من شركات إماراتية لبحث مشروعات استثمارية - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تحذر من ظاهرة "التسطيح" على القطارات - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تحذر من ظاهرة "التسطيح" على القطارات - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين يسعى لخوض مباريات ودية مع نظرائه المتأهلين لأمم إفريقيا قبل البطولة - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين يسعى لخوض مباريات ودية مع نظرائه المتأهلين لأمم إفريقيا قبل البطولة - أخبار كلمتك

عمر كمال يثير الرعب في مران الأهلي بعد مشادة مع أحد زملائه وإصابته بقطع في شريان يده - أخبار كلمتك

عمر كمال يثير الرعب في مران الأهلي بعد مشادة مع أحد زملائه وإصابته بقطع في شريان يده - أخبار كلمتك

تشافي هيرنانديز يقترب من تدريب عملاق الكرة الإيطالية - أخبار كلمتك

تشافي هيرنانديز يقترب من تدريب عملاق الكرة الإيطالية - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن دور السعودية في قرار الحرب مع الحوثي حال إتخاذه - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن دور السعودية في قرار الحرب مع الحوثي حال إتخاذه - أخبار كلمتك

لمناقشة مشروعات استثمارية.. مدبولي يلتقي عددا من مسؤولي الشركات الإماراتية - أخبار كلمتك

لمناقشة مشروعات استثمارية.. مدبولي يلتقي عددا من مسؤولي الشركات الإماراتية - أخبار كلمتك

لإجراء عمليات العيون بالمجان.. بروتوكول تعاون بين مؤسسة قادرون ومستشفى رمد ملوي - أخبار كلمتك

لإجراء عمليات العيون بالمجان.. بروتوكول تعاون بين مؤسسة قادرون ومستشفى رمد ملوي - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - خلال 48 ساعة.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية على البلاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - خلال 48 ساعة.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية على البلاد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء - أخبار كلمتك

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي، ويعقبه عقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي.

كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية، الأولى للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، والثانية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك بحد أدنى للاستثمارات لمشروعي الاتفاقيتين يُقدر بحوالي 133.8 مليون دولار، إلى جانب حفر 4 آبار كحد أدنى، وعدة منح للتدريب.

اقرأ أيضاً
أستاذ علوم سياسية: ليس من مصلحة أمريكا وإسرائيل ضرب إيران لهذا السبب (فيديو)

مدير التأمين الصحي بالقليوبية يوجه بتسريع إنهاء قوائم الإنتظار بمستشفى بنها

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اليوم.. الحكم على عامل متهم بقتل صديقه على محور الضبعة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق