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انطلاق احتفالية الأزهر الكبرى بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية - أخبار كلمتك

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انطلاق احتفالية الأزهر الكبرى بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية - أخبار كلمتك

انطلاق احتفالية الأزهر الكبرى بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - انطلقت احتفالية الأزهر الكبرى بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، التي ينظمها قطاع المعاهد الأزهريّة، تحت عنوان: «اللغة العربية أصالة وريادة»، بحضور الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، والدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من قيادات الأزهر.

وتتضمن الاحتفالية كلمة لفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وكلمة للدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء، وكلمة للدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وكلمة للشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وتم افتتاح معرض للفنون التشكيلية والخط العربي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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