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الحوثيين يعلنوها مدوية ويؤكدون شعورهم بالخوف في صنعاء - أخبار كلمتك

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الحوثيين يعلنوها مدوية ويؤكدون شعورهم بالخوف في صنعاء - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنوها مدوية ويؤكدون شعورهم بالخوف في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:42 صباحاً - كلمتك/

أقرت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بأنها تمر بمرحلة خطيرة، مع تصاعد مخاوفها من مصير مشابه لنظام بشار الأسد في سوريا، وتوقعاتها بترتيبات لتصعيد عسكري ضدها.

وقال وزير الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً عبدالكريم الحوثي -وهو عمّ زعيم الحوثيين- إن "اليمن يمر اليوم بمرحلة خطيرة تحتاج من الجميع إلى رفع مستوى اليقظة والشعور بالمسؤولية لإفشال المؤامرات الخبيثة التي تحاك ضده".

وشدد الحوثي الذي كان يتحدث خلال اجتماع لقيادات الصف الأول في وزارته (غير المعترف بها دولياً)، "على ضرورة تنفيذ التعليمات والتوجيهات على أكمل وجه".

ويتظاهر في صنعاء قبائل من مديرية بني مطر للمطالبة بتنفيذ القصاص بحق قتلة ثلاثة من أبنائهم قالوا إنهم قادة في جماعة الحوثي.

كما يتظاهر قبائل من محافظة إب (وسط البلاد) للمطالبة بتسليم قتلة شيخ قبلي بارز قالوا إنهم مسؤولون في الجماعة.

وقال الحوثي: "العدو يتربص باليمن، ما يتوجب على الجميع أن يكونوا على استعداد لخوض هذه المواجهة وإفشال المؤامرات"، وفق تعبيره.

كما أفادت مصادر محلية أن جماعة الحوثي نفذت حملة اختطافات واسعة طالت عددا من المواطنين في مديرية خدير، شرق مدينة تعز.

وقالت المصادر إن حملة الاختطافات جاءت على خلفية مخاوف من تحرك ضد الجماعة في تلك المناطق منذ سقوط نظام الأسد في سوريا.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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