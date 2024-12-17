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سفير تركيا لدى مصر يوضح دور بلاده في أحداث سوريا وإسقاط الأسد - أخبار كلمتك

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سفير تركيا لدى مصر يوضح دور بلاده في أحداث سوريا وإسقاط الأسد - أخبار كلمتك

سفير تركيا لدى مصر يوضح دور بلاده في أحداث سوريا وإسقاط الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 11:45 مساءً - قال صالح موطلو شن السفير التركي في القاهرة: "سوريا مهمة جدًّا لـ تركيا  والحكم فيها يجب أن يكون في يد السوريين لأنهم عانوا كثيرا في السنوات الماضية".

 

توضيحات سفير تركيا في مصر حول سوريا

وتابع، سفير تركيا بالقاهرة خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": أن أكثر من مليون سوري تم تهجيرهم قسريا من بلدهم، مدعيا أن حزب العمال الكردستاني كان يحاول تقسيم سوريا.

 

إسقاط نظام بشار الأسد

وبسؤاله كيف ساعدت تركيا على إسقاط نظام بشار الأسد، علق السفير التركي بالقاهرة: "أنقرة لم تعمل على إسقاط النظام بل سقط من تلقاء نفسه، والشعب السوري لم يكن يلقى أي دعم، في حين أن بشار كان مدعومًا من روسيا وإيران".


وتابع: نظام بشار الأسد سقط من نفسه عندما تخلت عنه إيران وروسيا، ورأينا كيف أن حلب سقطت في يد المعارضة دون إطلاق رصاصة واحدة وتلتها حماة وحمص ثم دمشق.

ولفت إلي أنه كان هناك تواصل وحوار مع روسيا وإيران بشكل دائم في الوقت الذي كانت دمشق على وشط السقوط.

وزعم أن نظام الأسد لم يفكر في التفاوض مع المعارضة أو التواصل مع جامعة الدول العربية من أجل مصلحة شعبه.

 

موقف تركيا من تقسيم سوريا

وأكد: أن أي تقسيم لسوريا يقلقنا في تركيا ونتواصل مع الجامعة العربية ومصر لتجنب هذا المصير، هي دولة محورية ونرغب في مساعدتها وبنائها وإعادة إعمارها وننسق مع مصر والسعودية وقطر والعراق لكي تعبر من هذا النفق.

وبشأن تخوف بعض المصريين من سيطرة فصيل ديني سياسي معين على سوريا، أكد السفير التركي بالقاهرة: لا نريد حركات راديكالية متطرفة في المنطقة وننسق دائما مع الدول العربية حتى لا يتم تهديد الجيران ويجب أن تكون سوريا متحدة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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