مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 10:15 صباحاً - الدوري الإنجليزي، تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز وسط منافسة شرسة وقوية بين ثنائي المقدمة ليفربول وتشيلسي ومعهم أرسنال ومانشستر سيتي.

وتقام اليوم السبت عدد 5 مباريات في افتتاح الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي، وتختتم الجولة غدا بـ 5 مواجهات أبرزها قمة توتنهام ضد ليفربول.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي: 2.30 مساء بتوقيت مصر، 3.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت1



برينتفورد ضد نوتنجهام فورست: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت

إبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1



وست هام يونايتد ضد برايتون: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت اكسترا 1

كريستال بالاس ضد آرسنال: 7.30مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1.

مواعيد مباريات الجولة الـ 17 لبطولة الدوري الإنجليزي

السبت 21 ديسمبر

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي - 2:30 عصرًا

وست هام يونايتد ضد برايتون - 5 مساءً

إيبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد - 5 مساءً

برينتفورد ضد نوتينغهام فورست - 5 مساءً

كريستال بالاس ضد أرسنال - 5 مساءً

الأحد 22 ديسمبر

إيفرتون ضد تشيلسي - 4 مساءً

مانشستر يونايتد ضد بورنموث - 4 مساءً

فولهام ضد ساوثهامبتون - 4 مساءً

ليستر سيتي ضد وولفرهامبتون - 4 مساءً

توتنهام ضد ليفربول - 6:30 مساءً

ويتصدر ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، قبل مباريات اليوم السبت في افتتاح الجولة الـ 17.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول 36 نقطة

2- تشيلسي 34 نقطة

3- آرسنال 30 نقطة

4- نوتينغهام فورست 28 نقطة

5- مانشستر سيتي 27 نقطة

6- بورنموث 25 نقطة

7- أستون فيلا 25 نقطة

8- فولهام 24 نقطة

9- برايتون 24 نقطة

10- توتنهام هوتسبير 23 نقطة

11- برينتفورد 23 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 23 نقطة

13- مانشستر يونايتد 22 نقطة

14- وست هام يونايتد 19 نقطة

15- كريستال بالاس 16 نقطة

16- إيفرتون 15 نقطة

17- ليستر سيتي 14 نقطة

18- إبسويتش تاون 12 نقطة

19- وولفرهامبتون 9 نقاط

20- ساوثهامتون 5 نقاط

ويتقاسم محمد صلاح نجم ليفربول وهالاند لاعب مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 17 من البريميرليج.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 17

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 13 هدفا

محمد صلاح ليفربول 13 هدفا

كول بالمر تشيلسي 11 هدفا

بريان مبيومو برينتفورد 10 أهداف

كريس وود نوتينغهام فورست 10 أهداف

نيكولاس جاكسون تشيلسي 9 أهداف

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 8 أهداف

يوان ويسا برينتفورد 8 أهداف

أليكسندر إيساك نيوكاسل يونايتد 7 أهداف

أولي واتكينز أستون فيلا 7 أهداف

جيمس ماديسون توتنهام هوتسبير 7 أهداف

وحصد محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي، والمقدمة من قبل جمعية اللاعبين المحترفين.

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