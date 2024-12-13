اليوم، سحب قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026 - أخبار كلمتك

اليوم، سحب قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026 - أخبار كلمتك

مزامير داوود، خريطة التلاوات المرتلة اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

مزامير داوود، خريطة التلاوات المرتلة اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

نجم الأهلي يكشف سر اعتراضه على تولي موسيماني تدريب الزمالك ويقترح المدير الفني المناسب - أخبار كلمتك

نجم الأهلي يكشف سر اعتراضه على تولي موسيماني تدريب الزمالك ويقترح المدير الفني المناسب - أخبار كلمتك

تامر حسني يتألق في حفل "أرينا 360 مول" بـ"جامدين" و"ميدلي" من أجمل أغانيه القديمة - أخبار كلمتك

تامر حسني يتألق في حفل "أرينا 360 مول" بـ"جامدين" و"ميدلي" من أجمل أغانيه القديمة - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عبير صبري في مسلسل شباب امرأة - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عبير صبري في مسلسل شباب امرأة - أخبار كلمتك

إجراءات استرداد قيمة تذكرة الطيران حال إلغاء السفر - أخبار كلمتك

إجراءات استرداد قيمة تذكرة الطيران حال إلغاء السفر - أخبار كلمتك

بسبب أوكرانيا، برلمان مولدوفا يوافق على إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 60 يوما - أخبار كلمتك

بسبب أوكرانيا، برلمان مولدوفا يوافق على إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 60 يوما - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار القمح المستورد والمحلي بالأسواق، وهذا سعر الدقيق بعد الزيادة - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار القمح المستورد والمحلي بالأسواق، وهذا سعر الدقيق بعد الزيادة - أخبار كلمتك

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

مسؤول عن فض اعتصام داعم لغزة، قائد شرطة جامعة كاليفورنيا- لوس أنجلوس يترك منصبه - أخبار كلمتك

مسؤول عن فض اعتصام داعم لغزة، قائد شرطة جامعة كاليفورنيا- لوس أنجلوس يترك منصبه - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مزامير داوود، خريطة التلاوات المرتلة اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مزامير داوود، خريطة التلاوات المرتلة اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

مزامير داوود، خريطة التلاوات المرتلة اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 05:20 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، الجمعة، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها.

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ  على محمود وما تيسر من سورة مريم  5 ق.


00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف  30ق.


00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورتى الزمر/القمر  30 ق


وتذاع الساعة العاشرة صباحًا سورة الكهف مرتلة برواية حفص عن عاصم كاملة والتلاوة هذه المرة للشيخ  محمود على البنا


 شعائر صلاة الجمعة

و تنقل شعائر صلاة الجمعة من رحاب مسجد الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، وفيها قارئًا للجمعة الشيخ محمود الطوخي.
الخطيب فضيلة الدكتور حسن الصغير .


يقدمها عماد عطية على القناة الأولى المصرية شاشات التليفزيون وموجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة  المصرية.


من إخراج جمال السعيد جمال السعيد علي جمال السعيد.


12:36 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمود إسماعيل الشريف وماتيسرمن سورة الأنفال  30ق.


 13:14 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ السيد متولى عبدالعال وما تيسر من سورة الأنعام 15ق.


 13:39 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ سيد عطية ندا وما تيسر من سورة الحجرات  15ق
 

أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/ طه أبوكريشة ق الساعة 14:43.


مصحف مجود للشيخ محمد صديق المنشاوى من سورة الصافات  30ق

16:24 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع/ وما تيسر من سورة البقرة 15ق.


 17:00قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد السيد ضيف وما تيسر من سورة النمل  30ق.


17:35 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد عطية حسب/ وما تيسر من سورة المؤمنون  15ق.
 18:24 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورة فاطر 30ق.


19:38 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد عبدالحليم سلامة  وما تيسر من سورة آل عمران  30ق.


22:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة المائدة 30ق.
 
9:15 أمسية دينية مسجلة من مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي تلاوة الشيخ أحمد عوض أبو فيوض وكلمة  الشيخ حاتم البرى وابتهالات للشيخ ابراهيم السيد راشد والأمسية من اعداد وتقديم عمر سلامة
 
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل /وما تيسر من سور الحجرات- الحاقة- الشمس  42ق.
 
24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد أبوالمعاطى/ وما تيسر من سورتى فصلت/الشورى  44ق.
 
01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ /عبداللطيف الديش وما تيسر من سورة المؤمنون  15ق.


 2:24 (بعد منتصف الليل) للشيخ / على حجاج السويسي   وما تيسر من سورة طه 15ق.
 
3:48 (بعد منتصف الليل) للشيخ منصور الشامي الدمنهوري  وماتيسر من سورة يوسف  30ق.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

أخبار ذات صلة

0 تعليق