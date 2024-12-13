تامر حسني يتألق في حفل "أرينا 360 مول" بـ"جامدين" و"ميدلي" من أجمل أغانيه القديمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 05:00 صباحاً - أشعل نجم الجيل تامر حسني مسرح “أرينا 360 مول” في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في واحدة من أكثر الليالي تألقًا وحماسًا.

اعتلى تامر حسني خشبة المسرح وسط استقبال أسطوري من جمهوره، وتصفيق حار وصيحات فرح عمَّت المكان بمجرد إطلالة حسني، في حفل استثنائي قدَّمه الإعلاميان عبدالله السعيد وأسرار السعيد.

أداء استثنائي

افتتح حسني فقرته الغنائية بأغنيته الشهيرة “جامدين” التي أشعلت الأجواء منذ اللحظة الأولى، وتابع بإهداء الجمهور “ميدلي” من أبرز أغانيه التي طالما ارتبطت بذكرياتهم، منها “كل مرة” و“هرمون السعادة” و"معلمين" و“يا أنا يا مفيش” و“يا بنت الإيه”.

كل أغنية كانت بمثابة دعوة مفتوحة للجمهور لمشاركته الغناء، مما خلق أجواء استثنائية تُعبّر عن العلاقة القوية التي تجمع بين حسني ومعجبيه.



كلمات مؤثرة وتفاعل جماهيري

في لحظة إنسانية مليئة بالود، خاطب تامر حسني جمهوره قائلًا: “أحبكم وايد وايد”، مُعبرًا عن امتنانه للتفاعل الكبير الذي حظي به من الحاضرين.

وأشعلت الكلمات البسيطة المزيد من الحماس بين الحضور، ليعيش الجميع ليلة لا تُنسى مليئة بالطاقة الإيجابية والإبداع الفني.



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