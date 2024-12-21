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تعليق الرحلات بمطار قازان الروسي عقب الهجوم الأوكراني - أخبار كلمتك

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تعليق الرحلات بمطار قازان الروسي عقب الهجوم الأوكراني - أخبار كلمتك

تعليق الرحلات بمطار قازان الروسي عقب الهجوم الأوكراني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 10:15 صباحاً - قالت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا "روسافياتسيا"، عبر تطبيق تلجرام، اليوم السبت إن مطار قازان علق رحلات الوصول والمغادرة في أعقاب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المدينة.

وذكرت وكالات أنباء روسية رسمية أن الهجوم استهدف مجمعا سكنيا في قازان، التي تبعد نحو 800 كيلومتر شرقي موسكو.

وقالت وكالة تاس إنه تم تسجيل 8 ضربات بطائرات مسيرة، 6 منها على مبانٍ سكنية.

ونقلت وكالات الأنباء عن السلطات المحلية القول إنه لم ترد بلاغات عن وقوع أي خسائر بشرية.

تدمير 19 مسيرة أوكرانية

من جهتها، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي، دمرت خلال الليل 19 طائرة أوكرانية دون طيار، فوق 4 مقاطعات في روسيا والبحر الأسود.

وأضاف البيان: “خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات أوكرانية دون طيار، على أهداف في أراضي روسيا، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي 19 طائرة أوكرانية مسيرة”.

وأردف البيان: "تم إسقاط 9 منها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و5 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و3 فوق البحر الأسود وواحدة فوق كل من مقاطعات كورسك وكراسنودار".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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