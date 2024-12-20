كشف امر صادم بشأن القصف الإسرائيلي الأخير على ميناء الحديدة - أخبار كلمتك

كشفت مصادر تفاصيل جديدة بشأن القصف الإسرائيلي الأخير الذي استهدف ميناء الحديدة فجر أمس الخميس
وأكدت المصادر انه لا تزال جثث 8 قتلى جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف ميناء الحديدة الساعات الماضية داخل "اللنش أبو علي" الذي تعرض للغرق ولم يتم انتشالهم
كشفت مصادر تفاصيل جديدة بشأن القصف الإسرائيلي الأخير الذي استهدف ميناء الحديدة فجر أمس الخميس
وأكدت المصادر انه لا تزال جثث 8 قتلى جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف ميناء الحديدة الساعات الماضية داخل "اللنش أبو علي" الذي تعرض للغرق ولم يتم انتشالهم
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