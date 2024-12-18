بن سلمان يتحدث عن دور السعودية في قرار الحرب مع الحوثي حال إتخاذه - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن دور السعودية في قرار الحرب مع الحوثي حال إتخاذه - أخبار كلمتك

لمناقشة مشروعات استثمارية.. مدبولي يلتقي عددا من مسؤولي الشركات الإماراتية - أخبار كلمتك

لمناقشة مشروعات استثمارية.. مدبولي يلتقي عددا من مسؤولي الشركات الإماراتية - أخبار كلمتك

لإجراء عمليات العيون بالمجان.. بروتوكول تعاون بين مؤسسة قادرون ومستشفى رمد ملوي - أخبار كلمتك

لإجراء عمليات العيون بالمجان.. بروتوكول تعاون بين مؤسسة قادرون ومستشفى رمد ملوي - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - خلال 48 ساعة.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية على البلاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - خلال 48 ساعة.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية على البلاد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بصور من الطفولة.. كيف تذكرت إيمي طلعت زكريا والدها في ذكرى رحيله؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بصور من الطفولة.. كيف تذكرت إيمي طلعت زكريا والدها في ذكرى رحيله؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرض الحلقة الأخيرة.. صدقي صخر يروج لـ «رقم سري» | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرض الحلقة الأخيرة.. صدقي صخر يروج لـ «رقم سري» | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرز الأفلام الفلسطينية المنافسة في الدورة الـ97 لجوائز الأوسكار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرز الأفلام الفلسطينية المنافسة في الدورة الـ97 لجوائز الأوسكار - أخبار كلمتك

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد شركات روسية - أخبار كلمتك

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد شركات روسية - أخبار كلمتك

الشرع وهيئة تحرير الشام، أمريكا تكبل حكام سوريا الجدد بأصفاد قوائم الإرهاب - أخبار كلمتك

الشرع وهيئة تحرير الشام، أمريكا تكبل حكام سوريا الجدد بأصفاد قوائم الإرهاب - أخبار كلمتك

إصابة الشناوي تضع الأهلي في ورطة قبل لقاء شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

إصابة الشناوي تضع الأهلي في ورطة قبل لقاء شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

للمدارس والجامعات.. موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
للمدارس والجامعات.. موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي - أخبار كلمتك

للمدارس والجامعات.. موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:11 صباحاً - موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي.. تزامنًا مع اقتراب عقد امتحانات الترم الأول، يزداد البحث عن موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي لطلاب صفوف النقل.

موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي من يوم السبت الموافق 18 يناير.

موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي

موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي لصفوف النقل

وتستمر إجازة نصف العام الدراسي لطلاب صفوف النقل حتى يوم الخميس الموافق 6 فبراير، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني من يوم السبت الموافق 8 فبراير المقبل 2025.

موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي للشهادة الإعدادية

بينما تبدأ إجازة نصف العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية من يوم السبت الموافق 25 يناير المقبل، وتنتهي إجازة نصف العام الدراسي للشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي للجامعات

وطبقًأ لخريطة العام الجامعي، تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 لطلاب الجامعات من يوم السبت الموافق 25 يناير المقبل، وتستمر إجازة نصف العام الدراسي لطلاب الجامعات حتى يوم الخميس الموافق 6 فبراير.

موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي

موعد بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

وتبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لطلاب الجامعات والمعاهد والمدارس، من يوم السبت الموافق 8 فبراير المقبل، على أن تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني حتى شهر مايو 2025.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.

اقرأ أيضاً
الإجازة امتى؟.. مواعيد امتحانات نصف العام 2025 في المدارس والجامعات

جدول امتحانات الترم الأول 2024-2025 وموعد إجازة نصف العام

للمدارس والجامعات.. موعد إجازة نصف العام الدراسي

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مصطفى الفقي يكشف مغزى رسالة بشار الأسد الأخيرة وموقف مصر من الجولاني - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق