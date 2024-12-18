للمدارس والجامعات.. موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:11 صباحاً - موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي.. تزامنًا مع اقتراب عقد امتحانات الترم الأول، يزداد البحث عن موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي لطلاب صفوف النقل.

موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي من يوم السبت الموافق 18 يناير.

موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي لصفوف النقل

وتستمر إجازة نصف العام الدراسي لطلاب صفوف النقل حتى يوم الخميس الموافق 6 فبراير، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني من يوم السبت الموافق 8 فبراير المقبل 2025.

موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي للشهادة الإعدادية

بينما تبدأ إجازة نصف العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية من يوم السبت الموافق 25 يناير المقبل، وتنتهي إجازة نصف العام الدراسي للشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي للجامعات

وطبقًأ لخريطة العام الجامعي، تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 لطلاب الجامعات من يوم السبت الموافق 25 يناير المقبل، وتستمر إجازة نصف العام الدراسي لطلاب الجامعات حتى يوم الخميس الموافق 6 فبراير.

موعد بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

وتبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لطلاب الجامعات والمعاهد والمدارس، من يوم السبت الموافق 8 فبراير المقبل، على أن تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني حتى شهر مايو 2025.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.