وزير الري يبحث الموقف المائي بمحافظة أسوان خلال الموسم الشتوي الحالي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:11 صباحاً - وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، باستمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان، بشأن متابعة حالة المحطات والترع الرئيسية والفرعية والمصارف بالمحافظة، لضمان مرور الموسم الشتوي دون أي أزمات أو شكاوى من المنتفعين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية والري، مع عدد من قيادات الوزارة، لبحث الموقف المائي بمحافظة أسوان خلال الموسم الشتوي الحالي والاستعداد للموسم الصيفي 2025، وخاصة بزمام ترعة وادي النقرة وفروعها، ومتابعة المنطقة التجريبية للري الحديث على ترعة بلوخر بإسنا، ومتابعة أعمال تأهيل الترع بنطاق مراكز المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

كما وجه وزير الري بإجراء دراسة متكاملة لمنظومة الري بمنطقة وادي النقرة بالتنسيق بين مصلحتي الري والميكانيكا والكهرباء والمعاهد المتخصصة التابعة للمركز القومي لبحوث المياه، بحيث تتضمن دراسة موقف تشغيل وصيانة المحطات، ووضع خطة لإمكانيات التحول للري الحديث بالمنطقة، مع استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والمنتفعين وروابط مستخدمي المياه بزمام ترعة وادي النقرة لتنظيم فترات الري والمناوبات وكميات المياه المسحوبة من الترعة، بما يضمن وصول المياه للنهايات وتحقيق عدالة التوزيع بين مختلف المزارعين.

وشدد الوزير، على ضرورة استمرار متابعة المنطقة التجريبية للري الحديث على ترعة بلوخر، ومتابعة أعمال تأهيل الترع بنطاق مراكز مبادرة حياة كريمة، طبقا للبرامج الزمنية الموضوعة.