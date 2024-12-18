الرياضة - 10:11 - سعر الذهب بالدولار اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:11 صباحاً - يواصل سعر الذهب بالدولار والجنيه استقراره اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، بأسواق الصاغة، تزامنا مع استقرار سعر الأوقية عالميا.

سعر الذهب بالدولار

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه وزواره، سعر الذهب بالدولار، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

سعر الذهب بالدولار اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 الآن في مصر نحو 85.28 دولار للبيع، و84.82 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 22

في حين وصل سعر الذهب عيار 22 في أسواق الصاغة مستهل تعاملات اليوم إلى 78.17 دولار للبيع، و77.76 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 21

أما عن سعر الذهب عيار 21 فسجل نحو 74.62 دولار للبيع، و 74.22 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 18

في حين بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 63.95 دولار للبيع، و 63.62 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ووصل سعر الذهب عيار 14 إلى 49.74 دولار للبيع، و49.48 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 12

أما عن سعر الذهب عيار 12 فبلغ نحو 42.64 دولار للبيع، 42.41 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 نحو 31.97 دولار للبيع، و31.81 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد آخر وصل سعر الجنيه الذهب إلى 596.96 دولار للبيع، و593.81 دولار للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميا

وفي المقابل سجلت سعر الأوقية عالميا نحو 2647.27 دولار للبيع، 2647 دولار للشراء.

سعر الذهب بالجنيه المصري اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار24: 4331.5 جنيه للبيع، 4308.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار22: 3970.5 جنيه للبيع، 3949.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر: 3790 جنيها للبيع، 3770 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18: 3248.5 جنيه للبيع، 3231.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14: 2526.75 جنيه للبيع، 2513.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12: 2165.75 جنيه للبيع، 2154.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9: 1624.25 جنيه للبيع، 1615.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب:30320 جنيها للبيع، 30160 جنيها للشراء.