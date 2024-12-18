موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:11 صباحاً - معاشات شهر يناير 2025.. بعد قرار وزارة المالية بتبكير صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 لتصرف في يوم 22 ديسمبر، ارتفع معدل البحث من قبل الكثير من أصحاب المعاش، عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2025.

معاشات شهر يناير 2025

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــــا.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

وكشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، ومن المقرر أن يبدأ صرفها من يوم 1 يناير 2025، على أن يستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر يناير 2025.

زيادة المعاشات 2025

وفي إطار سعي الحكومة لتعزيز الدعم المالي للمستفيدين وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، كانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قد أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية، زيادة الحد الأدنى للمعاش مع زيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة

- الحد الأدنى للمعاش وسيصبح 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، بزيادة قدرها 195 جنيهًا.

- الحد الأقصى للمعاش سيصبح 11.600 جنيه بدلًا من 10.080 جنيها، بزيادة قدرها 1520 جنيهًا.

- رفع الحد الأدنى لـ أجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.

- رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 14.500 جنيه، بدلا من 12، 600 جنيه.

موعد تطبيق زيادة المعاشات

وقررت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، في بيان لها، تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للمعاش وزيادة حدين أجر الاشتراك التأميني، لكل المؤمن عليهم بدءا من 1 يناير 2025.

قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة

ويأتي جدول شرائح التأمينات الاجتماعية، بدءً من العام الجديد 2025، على النحو التالي:

- معاش الشريحة الأولى بعد الزيادة الجديدة: 1495 جنيهًا.

- معاش الشريحة الثانية بعد الزيادة الجديدة: 1725 جنيهًا.

- معاش الشريحة الثالثة بعد الزيادة الجديدة: 1840 جنيهًا.

- معاش الشريحة الرابعة بعد الزيادة الجديدة: 2300 جنيه.

- معاش الشريحة الخامسة بعد الزيادة الجديدة: 2645 جنيهًا.

- معاش الشريحة السادسة بعد الزيادة الجديدة: 2990 جنيها.

- معاش الشريحة السابعة بعد الزيادة الجديدة: 3335 جنيهًا.

- معاش الشريحة الثامنة بعد الزيادة الجديدة: 3680 جنيها.

- معاش الشريحة التاسعة بعد الزيادة الجديدة: 4025 جنيهًا.

- معاش الشريحة العاشرة بعد الزيادة الجديدة: 4370 جنيهًا.

- معاش الشريحة الحادية عشرة بعد الزيادة الجديدة: 4715 جنيهًا.

- معاش الشريحة الثانية عشرة بعد الزيادة الجديدة: 5060 جنيهًا.

- معاش الشريحة الثالثة عشرة بعد الزيادة الجديدة: 5405 جنيهات.

- معاش الشريحة الرابعة عشرة بعد الزيادة الجديدة: 11592 جنيهًا.

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2025

- منافذ شركة فوري.

- المحافظ الإلكترونية.

- ماكينات الصرف الآلي ATM.

- فروع البنوك المختلفة.

- منافذ البريد المصري.

طريقة الاستعلام عن معاشات شهر يناير

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال الضغط هنـــــــــــــا.

- الضغط على أيقونة «صاحب معاش».

- اختيار أيقونة «الخدمات التأمينية» لـ الاستعلام عن معاشات شهر يناير.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- ادخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة «استعلام» لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.