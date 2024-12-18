الرياضة - 10:11 - روسيا تعلن اعتقال منفذ عملية اغتيال الجنرال إيجور كيريلوف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:11 صباحاً - أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم الأربعاء، اعتقال منفذ الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل الجنرال إيجور كيريلوف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي.

وأفادت هيئة التحقيق الروسية، الأربعاء، بتوقيف مواطن أوزبكستاني يشتبه بضلوعه في اغتيال الجنرال الروسي إيجور كيريلوف، في موسكو في عملية تفجير وقعت أمس الثلاثاء، أعلنت كييف مسؤوليتها عنها.

وقالت الهيئة، في بيان: إن مواطنا من أوزبكستان من مواليد عام 1995 أوقف للاشتباه في تنفيذه الاعتداء الذي أودى بحياة قائد قوات الدفاع الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية إيجور كيريلوف ومساعده إيليا بوليكاربوف.

وأوضحت، أن المشتبه فيه أكد أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية جندته.