الجوافة بـ 25 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الجوافة بـ 25 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع البسلة والبصل وانخفاض جديد في الطماطم والبطاطس، أسعار الخضار اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

ارتفاع البسلة والبصل وانخفاض جديد في الطماطم والبطاطس، أسعار الخضار اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

طهران: "ديون الأسد" ستسددها الحكومة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

طهران: "ديون الأسد" ستسددها الحكومة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

رئيس البنك الأهلي: هدفنا الفوز بكأس الرابطة والمشاركة في السوبر المصري - أخبار كلمتك

رئيس البنك الأهلي: هدفنا الفوز بكأس الرابطة والمشاركة في السوبر المصري - أخبار كلمتك

تخفيض جديد، سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

تخفيض جديد، سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

صور الأقمار ما بتكدبش، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

صور الأقمار ما بتكدبش، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

حمادة هلال يطرح أغنيته الجديدة يا ريت أهالينا ما ربونا، الليلة - أخبار كلمتك

حمادة هلال يطرح أغنيته الجديدة يا ريت أهالينا ما ربونا، الليلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:56 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:56 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

ورشة عمل حول "المنتجات القابلة للتطبيق الصناعي" بالمركز القومي للبحوث - أخبار كلمتك

ورشة عمل حول "المنتجات القابلة للتطبيق الصناعي" بالمركز القومي للبحوث - أخبار كلمتك

رئيس البنك الأهلي يكشف مفاجأة عن مصطفى شوبير: كنا قريبين من ضمه ووالده وافق - أخبار كلمتك

رئيس البنك الأهلي يكشف مفاجأة عن مصطفى شوبير: كنا قريبين من ضمه ووالده وافق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:56 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:56 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:56 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 05:56 صباحاً - أسعار الذهب اليوم.. شهدت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهات، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، حيث سجل عيار 21 نحو 3790 جنيهًا، في حين سجل عيار 24 نحو 4331 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 3248 جنيهًا.

فيما بلغ أسعار الذهب عيار 14 نحو 2526 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة إلى 30320 جنيها، والأوقية (وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، سجلت 2646 دولارًا في البورصات العالمية.

أسعار الذهب بعد المصنعية

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و700 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة على كل جرام، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار 21 من 3850 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار 18 نحو 3308 جنيهًا، ووصل سعر عيار 14، إلى 2586 جنيهًا.

ويشار إلى أن أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

اقرأ أيضاً
عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

عيار 24 وصل كام.. سعر الذهب ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024..

سعر الذهب في اليمن اليوم.. الثلاثاء 17-12-2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها نهائي الإنتركونتيننتال وكلاسيكو فرنسا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق