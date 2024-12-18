«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:47 مساءً - إجازة نصف العام.. تداول بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إجراء بعض التقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام، للحفاظ على مستواهم التعليمي بالإجازة.

إجراء تقييمات للطلاب في إجازة نصف العام

ونفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأنباء المتداولة عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجراء تقييمات للطلاب في إجازة نصف العام.

الوزارة تنفي إجراء تقييمات للطلاب في إجازة نصف العام

وأكد المصدر، أنه لا صحة لإصدار قرار بعقد وإجراء التقييمات للطلاب في إجازة نصف العام الدراسي، مشير إلى أن وزير التربية والتعليم لم يصدر أي قرار بهذا الشأن.

موعد امتحانات نصف العام 2025

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد عقد امتحانات نصف العام 2024، حيث تبدأ الامتحانات لطلاب صفوف النقل بالمراحل الثلاث، من يوم السبت الموافق 11 يناير وحتى الخميس 16 من نفس الشهر.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت الوزارة، أنه يتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، من يوم السبت الموافق 18 يناير، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

موعد إجازة نصف العام 2025

على أن تبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث «الابتدائي - الإعدادي - الثانوي»، وفق المواعيد المعلنة في الخريطة الزمنية، من يوم السبت الموافق 25 يناير وحتى 6 فبراير.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.