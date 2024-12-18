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وفد كوري يزور مجمع بضائع مصر للطيران للشحن الجوي لدعم مشروع مصر للطاقة النووية - أخبار كلمتك

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وفد كوري يزور مجمع بضائع مصر للطيران للشحن الجوي لدعم مشروع مصر للطاقة النووية - أخبار كلمتك

وفد كوري يزور مجمع بضائع مصر للطيران للشحن الجوي لدعم مشروع مصر للطاقة النووية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:47 مساءً - استقبل مجمع بضائع مصر للطيران للشحن الجوي بمطار القاهرة، وفدًا كوريًا رفيع المستوى برفقة شركة جلوبال لوجيستكس المصرية، وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المصري الكوري لدعم مشروع الطاقة النووية الذي يعد من المشاريع القومية الكبرى لتحقيق رؤية مصر 2030.

وكان في استقبال الوفد كلٍ من هشام عليوة، رئيس قطاع حركة البضائع، والدكتور محمد راشد، مدير عام المجمعات وخدمة شركات الطيران الأجنبية وعضو لجان أياتا، وفريق من العلاقات العامة لاستقبال الوفد والتعاون معهم، وتضمنت الزيارة عرض تقديمي شامل يبرز الإمكانيات اللوجيستية المتقدمة التي يتمتع بها مجمع بضائع مصر للطيران للشحن الجوي، وكذا دوره المحوري في تسهيل عمليات نقل البضائع بصفة عامة والبضائع الخطرة بصفة خاصة التي تشمل مكونات مشروع الطاقة النووية.

الوفد الكوري

ومن جانبه، أعرب الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، عن اعتزازه بالدور الوطني الذي تقوم به شركة مصر للطيران للشحن الجوي في خدمة المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن التعاون الدولي يعكس التزام الشركة بدعم التنمية المستدامة وتعزيز موقع مصر كمركز لوجيستي إقليمي، مضيفاً أن الزيارة خطوة جديدة في تعزيز الشراكة المصرية الكورية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية لمصر.

وقد أشاد الوفد الكوري بالتنظيم المميز والتنسيق العالي الذي قدمته شركة مصر للطيران للشحن الجوي، معربين عن إعجابهم بالجاهزية الفنية والخدمات المقدمة، كما أكدوا على أهمية التعاون بين الجانبين لدعم المشروع الذي يعد أحد المشروعات الاستراتيجية لدعم البنية التحتية في مصر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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