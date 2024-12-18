مشاهير العرب - تجاوزت الـ 15 مليون جنيها.. إجمالي إيرادات فيلم «Moana 2 بدور العرض المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:27 مساءً - حقق فيلم الانيميشن «Moana 2، إيرادات جيدة خلال الأسبوع الماضي بدور العرض السينمائية المصرية.

وبلغت إيرادات الفيلم حوالي 3 ملايين و468 ألف جنيهًا، ليرتفع إجمالي إيرادات فيلم Moana 2 إلى 15 مليونا و533 ألف جنيهًا في 3 أسابيع فقط، محققا أمس الثلاثاء إيردات قُدرت بـ 236 ألف جنيهًا.

قصة فيلم Moana 2

وتدور أحداث الفيلم بعد تلقي «موانا» مكالمة لم تكن في الحسبان من أسلافها الذين كانوا يساعدونها في تحديد مسارها، لتجد نفسها أمام ضرورة الإبحار إلى أعماق قارّة أوقيانوسيا وفي محيطات مفقودة منذ زمن بعيد، لخوض مغامرة لا تشبه أيّ من مغامراتها السابقة على الإطلاق.

أبطال فيلم Moana 2

ويضمّ طاقم الممثلين في هذا العمل النجوم المشاركين في الجزء الأول الممثلة آولي كرافاليو (موانا) والممثل دواين جونسون (ماوي)، وريتشيل هاوس بدور الجدّة تالا، وتيمويرا موريسون في دور القائد توي، ونيكول شيرزينجر (بدور سينا)، إضافة إلى هوالالاي تشانج وديفيد فين وروز ماتافيو بأدوار أفراد طاقم موانا الجُدد من البحّارين موني وكيلي ولوتو على التوالي.

وتؤدي الممثلة أوهيماي فريزر، صوت الشخصية الجديدة الغامضة ماتانجي، في حين يلعب الممثل جيرالد رامزي دور جدّ موانا تاوتاي فاسا وتؤدي الطفلة خاليسي لامبرت تسودا بصوتها دور أخت موانا الصغيرة سيميا المحبّبة إلى قلبها.