الرياضة - 12:51 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 29-12-2924 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 12:51 صباحاً - سعر الدولار الأن.. شهد سعر الدولار اليوم استقرارًا مقابل الجنيه الأحد 29 ديسمبر 2024، وفقًا للبيع والشراء المعلن عبر الصفحات الرسمية للبنوك، وفيما يأتي نستعرض تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي قيمة 50.81 جنيهًا للشراء، 50.95 جنيهًا للبيع، ووفقًا لآخر تحديث سجل سعر الدولار في البنوك ما يلي:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

- 50.82 جنيها للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

سعر الدولار في بنك مصر يسجل:

50.82 جنيها للشراء.

50.92 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

50.82 جنيها للشراء.

50.92 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة يسجل:

50.82 جنيها للشراء.

50.92 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

50.85 جنيها للشراء.

50.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

50.85 جنيها للشراء.

50.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي قيمة 50.88 جنيها للشراء، فيما سجّل 50.97 جنيها للبيع.