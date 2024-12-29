عدد الأوراق النقدية المسموح به للإيداع في ماكينات البنك الأهلي - أخبار كلمتك

عدد الأوراق النقدية المسموح به للإيداع في ماكينات البنك الأهلي - أخبار كلمتك

مصرع وإصابة 23 شخصا في تحطم طائرة بكوريا الجنوبية - أخبار كلمتك

مصرع وإصابة 23 شخصا في تحطم طائرة بكوريا الجنوبية - أخبار كلمتك

أبرزهم عبد الباسط والفشني، خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم على مدار الساعة - أخبار كلمتك

أبرزهم عبد الباسط والفشني، خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم على مدار الساعة - أخبار كلمتك

انطلاق التقييمات المبدئية لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

انطلاق التقييمات المبدئية لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

جمال علام: زملكاوي وأحب كل اللاعبين المصريين وهذه حقيقة تطفيش كيروش - أخبار كلمتك

جمال علام: زملكاوي وأحب كل اللاعبين المصريين وهذه حقيقة تطفيش كيروش - أخبار كلمتك

اصطدام قطار بشاحنة إطفاء في فلوريدا بأمريكا (فيديو) - أخبار كلمتك

اصطدام قطار بشاحنة إطفاء في فلوريدا بأمريكا (فيديو) - أخبار كلمتك

خبيرة أبراج: مصر ستصبح واحدة من أكبر الدول الصناعية في منطقة الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

خبيرة أبراج: مصر ستصبح واحدة من أكبر الدول الصناعية في منطقة الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

أبرزها الزمالك ضد الاتحاد، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

أبرزها الزمالك ضد الاتحاد، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

من قبلي لـ بحري.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

من قبلي لـ بحري.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الأحد 2024.12.29 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الأحد 2024.12.29 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

أبرزها الزمالك ضد الاتحاد، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أبرزها الزمالك ضد الاتحاد، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

أبرزها الزمالك ضد الاتحاد، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 02:30 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأحد عدد من المباريات القوية في افتتاح الجولة الـ19 لبطولة الدوري الإنجليزي وافتتاح الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

حرس الحدود ضد طلائع الجيش - 5 مساء  - ‎OnTime Sports‎.
الزمالك ضد الاتحاد السكندري - 8 مساء - ‎OnTime Sports‎.


مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي - 4:30 مساء  - beIN Sports HD 1. 
توتنهام ضد وولفرهامبتون - 5 مساء - beIN Sports HD 2. 
ايفرتون ضد نوتنجهام فورست - 5 مساء - beIN Sports HD 3.
كريستال بالاس ضد ساوثهامبتون - 5 مساء  - beIN Sports HD 4.
فولهام ضد بورنموث - 5 مساء  - beIN Sports HD 5.
وست هام ضد ليفربول - 7:15 مساء - beIN Sports HD 1. 

دوري القسم الثاني أ - دوري المحترفين

الداخلية ضد القناة - 2:30 مساء
المنصورة ضد بروكسي  - 2:30 مساء
منتخب السويس ضد طنطا - 2:30 مساء
المقاولون ضد لافيينا - 2:30 مساء
الاتصالات ضد كهرباء الإسماعيلية - 5 مساء


الدوري الإيطالي

أودينيزي ضد تورينو - 1:30 ظهرا  - AD SPORTS Premium 1.
نابولي ضد فينيزيا - 4 مساء  - AD SPORTS Premium 1.
يوفنتوس ضد فيورنتينا - 7 مساء  - AD SPORTS Premium 1.
ميلان ضد روما - 9:45 مساء - AD SPORTS Premium 1.

الدوري البرتغالي

ريو آفي ضد ناسيونال ماديرا - 5:30 مساء 
فيرنسي ضد كلمتكريا جيماريش - 5:30 مساء 
سبورتنج براجا ضد كازا بيا - 8 مساء 
سبورتينج لشبونة ضد بنفيكا - 10:30 مساء

الدوري المغربي 


أولمبيك آسفي ضد المغرب التطواني - 5 مساء  - Arryadia
الشباب الرياضي السالمي ضد الدفاع الحديدي - 5 مساء  - Arryadia
الجيش الملكي ضد شباب المحمدية - 7 مساء  - Arryadia
نهضة بركان ضد الرجاء المغربي - 9 مساء - Arryadia

الدوري التونسي

الاتحاد المنستيري ضد الملعب التونسي - 3 مساء
الأولمبي الباجي ضد النجم الرياضي بالمتلوي - 3 مساء
قوافل قفصة ضد النجم الساحلي - 3 مساء
الصفاقسي ضد الترجي - 3 مساء - El Watania.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

رئيس إنبي يكشف حقيقة قطع إعارة زيادة كمال من الزمالك - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق