أبرزها الزمالك ضد الاتحاد، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 02:30 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأحد عدد من المباريات القوية في افتتاح الجولة الـ19 لبطولة الدوري الإنجليزي وافتتاح الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

حرس الحدود ضد طلائع الجيش - 5 مساء - ‎OnTime Sports‎.

الزمالك ضد الاتحاد السكندري - 8 مساء - ‎OnTime Sports‎.



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي - 4:30 مساء - beIN Sports HD 1.

توتنهام ضد وولفرهامبتون - 5 مساء - beIN Sports HD 2.

ايفرتون ضد نوتنجهام فورست - 5 مساء - beIN Sports HD 3.

كريستال بالاس ضد ساوثهامبتون - 5 مساء - beIN Sports HD 4.

فولهام ضد بورنموث - 5 مساء - beIN Sports HD 5.

وست هام ضد ليفربول - 7:15 مساء - beIN Sports HD 1.

دوري القسم الثاني أ - دوري المحترفين

الداخلية ضد القناة - 2:30 مساء

المنصورة ضد بروكسي - 2:30 مساء

منتخب السويس ضد طنطا - 2:30 مساء

المقاولون ضد لافيينا - 2:30 مساء

الاتصالات ضد كهرباء الإسماعيلية - 5 مساء



الدوري الإيطالي

أودينيزي ضد تورينو - 1:30 ظهرا - AD SPORTS Premium 1.

نابولي ضد فينيزيا - 4 مساء - AD SPORTS Premium 1.

يوفنتوس ضد فيورنتينا - 7 مساء - AD SPORTS Premium 1.

ميلان ضد روما - 9:45 مساء - AD SPORTS Premium 1.

الدوري البرتغالي

ريو آفي ضد ناسيونال ماديرا - 5:30 مساء

فيرنسي ضد كلمتكريا جيماريش - 5:30 مساء

سبورتنج براجا ضد كازا بيا - 8 مساء

سبورتينج لشبونة ضد بنفيكا - 10:30 مساء

الدوري المغربي



أولمبيك آسفي ضد المغرب التطواني - 5 مساء - Arryadia

الشباب الرياضي السالمي ضد الدفاع الحديدي - 5 مساء - Arryadia

الجيش الملكي ضد شباب المحمدية - 7 مساء - Arryadia

نهضة بركان ضد الرجاء المغربي - 9 مساء - Arryadia

الدوري التونسي

الاتحاد المنستيري ضد الملعب التونسي - 3 مساء

الأولمبي الباجي ضد النجم الرياضي بالمتلوي - 3 مساء

قوافل قفصة ضد النجم الساحلي - 3 مساء

الصفاقسي ضد الترجي - 3 مساء - El Watania.

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