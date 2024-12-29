أبرزها الزمالك ضد الاتحاد، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 02:30 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأحد عدد من المباريات القوية في افتتاح الجولة الـ19 لبطولة الدوري الإنجليزي وافتتاح الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود ضد طلائع الجيش - 5 مساء - OnTime Sports.
الزمالك ضد الاتحاد السكندري - 8 مساء - OnTime Sports.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي - 4:30 مساء - beIN Sports HD 1.
توتنهام ضد وولفرهامبتون - 5 مساء - beIN Sports HD 2.
ايفرتون ضد نوتنجهام فورست - 5 مساء - beIN Sports HD 3.
كريستال بالاس ضد ساوثهامبتون - 5 مساء - beIN Sports HD 4.
فولهام ضد بورنموث - 5 مساء - beIN Sports HD 5.
وست هام ضد ليفربول - 7:15 مساء - beIN Sports HD 1.
دوري القسم الثاني أ - دوري المحترفين
الداخلية ضد القناة - 2:30 مساء
المنصورة ضد بروكسي - 2:30 مساء
منتخب السويس ضد طنطا - 2:30 مساء
المقاولون ضد لافيينا - 2:30 مساء
الاتصالات ضد كهرباء الإسماعيلية - 5 مساء
الدوري الإيطالي
أودينيزي ضد تورينو - 1:30 ظهرا - AD SPORTS Premium 1.
نابولي ضد فينيزيا - 4 مساء - AD SPORTS Premium 1.
يوفنتوس ضد فيورنتينا - 7 مساء - AD SPORTS Premium 1.
ميلان ضد روما - 9:45 مساء - AD SPORTS Premium 1.
الدوري البرتغالي
ريو آفي ضد ناسيونال ماديرا - 5:30 مساء
فيرنسي ضد كلمتكريا جيماريش - 5:30 مساء
سبورتنج براجا ضد كازا بيا - 8 مساء
سبورتينج لشبونة ضد بنفيكا - 10:30 مساء
الدوري المغربي
أولمبيك آسفي ضد المغرب التطواني - 5 مساء - Arryadia
الشباب الرياضي السالمي ضد الدفاع الحديدي - 5 مساء - Arryadia
الجيش الملكي ضد شباب المحمدية - 7 مساء - Arryadia
نهضة بركان ضد الرجاء المغربي - 9 مساء - Arryadia
الدوري التونسي
الاتحاد المنستيري ضد الملعب التونسي - 3 مساء
الأولمبي الباجي ضد النجم الرياضي بالمتلوي - 3 مساء
قوافل قفصة ضد النجم الساحلي - 3 مساء
الصفاقسي ضد الترجي - 3 مساء - El Watania.
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