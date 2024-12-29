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الترجي يعزز صدارته للدوري التونسي بالفوز على الصفاقسي - أخبار كلمتك

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الترجي يعزز صدارته للدوري التونسي بالفوز على الصفاقسي - أخبار كلمتك

الترجي يعزز صدارته للدوري التونسي بالفوز على الصفاقسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 06:20 مساءً - حقق الترجي فوزا مهما على مضيفه الصفاقسي 1-0، اليوم الأحد، على ملعب الطيب المهيري، في إطار منافسات الجولة 13 للدوري التونسي.

الترجي يهزم الصفاقسي


بهذه النتيجة تقدم الترجي إلى المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بينما يحتل الصفاقسي المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

قدم الصفاقسي عرضًا هو الأفضل له خلال المباريات الأخيرة، ونجح في الإستحواذ على وسط الميدان.

وأنهت إدارة نادي الترجي إجراءات ضم اللاعب السويدي صاحب الأصول التونسية إلياس بوزيان، بشكل رسمي بعدما وقع عقدا يمتد لموسمين مقبلين مع الفريق قادما من فاستراس السويدي.

إلياس بوزيان لاعبا جديدا في الترجي

ويأتي التعاقد مع إلياس بوزيان لتدعيم مركز الظهير الأيمن وفقا لرؤية الجهاز الفني، بقيادة الروماني لاورينتو ريجيكامف.

ويمتلك إلياس بوزيان (27 عاما) خبرة طويلة من خلال تمثيله عدة فرق في الدوري السويدي، حيث بدأ مسيرته مع فريق فيبي أي إف، قبل انتقاله لعدة فرق مثل برومولا وديجيفورس ولوندز بي كي.

 

ويسعى الترجي خلال الفترة المقبلة لتدعيم خط هجومه لتعويض غياب مهاجمه البرازيلي رودريجو رودريجيز الذي غاب لفترات طويلة منذ بداية الموسم الحالي بداعي الإصابات.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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