مشاهير العرب - أحمد الفيشاوي يحتفل بحصوله على الدكتوراه الفخرية في صناعة السينما «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 03:36 مساءً - احتفل الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بحصوله على الدكتوراه الفخرية، اليوم الثلاثاء، وذلك مع بداية عام 2025.

وشارك أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» عددا من الصور لحصوله على الدكتوراه الفخرية، وعلق عليها قائلا: «عن العام الماضي، من لحظه تسليمى الدكتوراه الفخرية في صناعة السينما من الجامعة الأمريكية للعلوم، الحمدالله».

أحمد الفيشاوي يرد على منتقدي ارتباط طليقته بعمر كمال

وفي وقت سابق، كشف أحمد الفيشاوي، خلال لقائه مع الإعلامي نزار الفارس، أنه لم يكن منزعجا من ارتباط طليقته ندى الكامل عقب انفصالهما بالفنان عمر كمال، مشيرا إلى أنه من الشخصيات المحترمة واللطيفة ومطرب ناجح، مردفا: «أزعل ليه؟ أولا وقتها كنا مطلقين، ثانيا عمر كمال شخص ظريف، وحد محترم وفنان كبير، وأي بنت ممكن تتمنى عمر لأنه جميل».

وعن رغبته في الزواج من شيرين رضا، علق احمد الفيشاوي، قائلا: «لو وافقت أكيد كنت اتجوزها مليون في المية، هو في أحلى من شيرين رضا؟، والسن مش بيفرق، أهم حاجة الحب والتفاهم».

آخر أعمال أحمد الفيشاوي

يشار إلى، أن آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي، هو في فيلم «بنقدر ظروفك»، الذي عرض خلال الفترة الماضية، بدور العرض السينمائية، وحقق إيرادات متوسطة.

ودارت أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش (حسن) وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار والاحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية، ومدى قدرة الحب على الصمود في هذه الأجواء.