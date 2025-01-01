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عرض حلقتين جديدتين من مسلسل موضوع عائلي 3 الليلة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 03:35 مساءً - مسلسل موضوع عائلي 3، ينتظر عشاق ومتابعو مسلسل موضوع عائلي 3 عرض الحلقات الجديدة من مسلسلهم المفضل لمعرفة كل جديد في الأحداث.

 

عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 4 

وتطرح منصة شاهد اليوم الأربعاء حلقتين من المسلسل وهما الحلقتين 3 و4، وسيتم عرضهما  في تمام الساعة ١١ مساء بتوقيت مصر.

 

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

 

أبطال مسلسل موضوع عائلي ٣

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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