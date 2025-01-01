مشاهير العرب - «أهلا بيكي يا أندريا».. كارمن بصيبص تستقبل طفلتها الأولى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 03:16 مساءً - كارمن بصيبص.. تصدرت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشفت عن ولادتها طفلتها الأولى.

كارمن بصيبص تستقبل طفلتها الأولى

ونشرت الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص بعض الصور لمولودتها الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلًا: «مرحبًا بكِ في العالم يا طفلتي أندريا».

وانهالت الكثير من التعليقات من قبل المتابعين برسائل المباركة لها، وكتبت ركين سعد: «مبروك يا حبيبتي»، وكتبت رزان جمال: «ألف مبروك يا كارمن إنه خبر رائع»، وغيرها من التعليقات.

إعلان كارمن بصيبص عن حملها

وفي سبتمبر الماضي، نشرت كارمن بصيبص، صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع «انستجرام»، حيث ظهر عليها الحمل في أسابيعها الأخيرة وعلقت عليها:«لكل الأمهات اللبنانيات اللي اضطروا للهروب من بيوتهن، حاسة انهارده بوجعكن، لطفلي الصغير، الهدية الغالية اللي شايلاها، بوعدك إني هحميك بكل جزء مني وأعلمك إنك تحب لبنان، حتى في أصعب الأوقات».

آخر أعمال كارمن بصيبص

يذكر أن آخر أعمال كارمن بصيبص هي مشاركتها في فيلم حدوتة الأيام الباقية وسط مجموعة من نجوم الفن، وهم: أحمد حاتم، مريم الخشت، مراد مكرم، سماح أنور، حنان سليمان، تأليف محمد صادق، إخراج محمد جمال العدل، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.